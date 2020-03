Παράξενα

Γιόρτασε τα 100α της γενέθλια στη…. φυλακή (βίντεο)

Με χειροπέδες οδηγήθηκε στο περιπολικό, το οποίο τη μετέφερε στη φυλακή ως παραβάτη

Μια γυναίκα από τη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ θέλησε να γιορτάσει τα 100α γενέθλιά της σε κελί φυλακής.

Και την ευχή της εκπλήρωσαν δύο αστυνομικοί που τη συνέλαβαν για «προσβολή της δημοσίας αιδού» την ώρα που γευμάτιζε στον οίκο ευγηρίας όπου μένει.

Η Ρουθ Μπράιαντ οδηγήθηκε με χειροπέδες στο περιπολικό, το οποίο με τη σειρήνα του να ηχεί, τη μετέφερε ως τη φυλακή της κομητείας Πέρσον, σύμφωνα με τον τοπικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Courier Times.

Καθώς δυσκολεύτηκε να βγει από το περιπολικό, η ηλικιωμένη γυναίκα πρότεινε στους δύο αστυνομικούς να τα βάλουν «με αυτούς που φτιάχνουν αυτά τα καταραμένα καθίσματα: Πρέπει να τους συλλάβετε όλους!».

Αφού φωτογραφήθηκε όπως όλοι οι κρατούμενοι, έμεινε για λίγα λεπτά στη φυλακή, όμως πήρε το δώρο που πάντα ήθελε: την πορτοκαλί στολή των κρατούμενων.

«Είμαι στη φυλακή τώρα! Επιτέλους τα κατάφερα!», δήλωσε αργότερα περιχαρής η Μπράιαντ.