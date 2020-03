Κόσμος

Κορονοϊός: Έδωσε... 17000 ευρώ για μάσκες

Επιτήδειοι έχουν αδράξει την ευκαιρία προκειμένου να πλουτίσουν από τον πανικό του κόσμου για τον κορονοϊό.

Πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου έχασαν πάνω από 800.000 στερλίνες (περίπου 919.000 ευρώ) από απάτες που συνδέονται με τον κορονoϊό από τον περασμένο μήνα με επιτήδειους να έχουν εξαπατήσει πολίτες που ήθελαν να αγοράσουν προστατευτικές μάσκες, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης ανακοίνωσε ότι από τις 10 Φεβρουαρίου καταγράφηκαν 21 καταγγελίες για απάτη, πολλές από τις οποίες αφορούσαν απάτη για χειρουργικές μάσκες με ένα θύμα να έχει πληρώσει πάνω από 17.000 ευρώ για μάσκες που δεν έλαβε ποτέ.

Μέχρι στιγμής η Βρετανία έχει καταγράψει 115 κρούσματα του κορονoϊού, ενώ χθες σημειώθηκε και ο πρώτος θάνατος από τον ιό στη χώρα.

Η ζήτηση για τις χειρουργικές μάσκες έχει αυξηθεί στη Βόρεια Αφρική, την Ινδία, την Κίνα και την Ευρώπη μετά το ξέσπασμα του ιού και η Ουάσιγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο να αυξήσει την παραγωγή μασκών και άλλου προστατευτικού εξοπλισμού.

Η αρμόδια υπηρεσία της χώρας προειδοποίησε τις επιχειρήσεις λιανεμπορίου να μην αυξάνουν τις τιμές σε προϊόντα με μεγάλη ζήτηση αυτή την περίοδο καθώς οι τιμές στο διαδίκτυο για απολυμαντικά και για αντισηπτικά ζελέ χεριών αυξήθηκαν έως και 40 φορές πάνω από τα φυσιολογικά.

Η αστυνομία ανέφερε ότι κάποιοι επιτήδειοι έχουν αναπτύξει τακτικές εκμετάλλευσης των πολιτών που προσπαθούν να προστατευθούν από τον κορονοϊό.

Κάποιοι από αυτούς έχουν στείλει emails με θέμα τον κορονοϊό, τα οποία υποτίθεται ότι προέρχονται από ερευνητικά κέντρα που συνδέονται με τα Κέντρα για τον Έλεγχο των Ασθενειών και με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Η αστυνομία μάλιστα προειδοποιεί ότι όσο εξαπλώνεται ο ιός τόσο θα αυξάνονται και οι απάτες