Το ελαιόλαδο μειώνει τον κίνδυνο εμφράγματος

Ευεργετική η κατανάλωση ελαιόλαδου σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη.

Η κατανάλωση περισσότερου ελαιόλαδου σχετίζεται με τη μείωση του κινδύνου για έμφραγμα, ιδίως όταν αντικαθιστά στη διατροφή τη μαγιονέζα, τη μαργαρίνη ή το βούτυρο, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική μελέτη.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τη δρ Μάρτα Γκουάς-Φερέ της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ της Βοστώνης, που έκαναν τη σχετική ανακοίνωση στο ετήσιο συνέδριο της American Heart Association στο Φοίνιξ της Αριζόνα, ανέλυσαν στοιχεία για 63.867 γυναίκες και 35.512 άνδρες σε βάθος 30 ετών.

Διαπιστώθηκε ότι όσοι έτρωγαν πάνω από μισό κουτάλι της σούπας ελαιόλαδο τη μέρα, είχαν κατά μέσο όρο 15% μικρότερο κίνδυνο οποιασδήποτε καρδιαγγειακής νόσου και 21% μικρότερο κίνδυνο ειδικότερα στεφανιαίας νόσου. Όμως η μεγαλύτερη κατανάλωση ελαιόλαδου δεν φάνηκε να μειώνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού.

Η αντικατάσταση ενός μεγάλου κουταλιού βουτύρου, μαργαρίνης ή μαγιονέζας με την ίδια ποσότητα ελαιόλαδου μείωσε τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου κατά 5% και της στεφανιαίας νόσου κατά 7%.