Κόσμος

Βουλγαρία: κλείνουν όλα τα σχολεία λόγω γρίπης

Σειρά έκτακτων μέτρων ανακοίνωσε η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την επέλαση της γρίπης. Ούτε ένα κρούσμα κορονοϊού στη γειτονική χώρα!

Η Βουλγαρία έκλεισε τα σχολεία της για πολλές ημέρες, όχι όμως λόγω του κορονoϊού, αλλά ένεκα της επιδημίας μίας ιδιαίτερα μεταδοτικής γρίπης, που απαιτεί εξειδικευμένα ιατρικά μέτρα για την αντιμετώπισή της.

Η Βουλγαρία είναι μία από τις λιγοστές χώρες που ακόμη δεν έχουν κρούσματα του covid-19, όμως στο διάστημα μεταξύ 24 Φεβρουαρίου και 1ης Μαρτίου έχουν καταγραφεί πάνω από 5.000 κρούσματα αυτής της γρίπης, ιδίως μεταξύ των νέων και των παιδιών.

«Μία τόσο ταχεία έξαρση της γρίπης τύπου Β δεν είχε καταγραφεί στη Βουλγαρία για μία 10ετία», διαπιστώνει ο Τοντόρ Καταρτζίεφ, διευθυντής του εθνικού κέντρου μεταδοτικών ασθενειών στη Σόφια.

Η φτωχότερη χώρα στην ΕΕ αποφάσισε να κλείσουν τα σχολεία έως τις 11 Μαρτίου, ενώ έλαβε επίσης κι άλλα έκτακτα μέτρα: πλέον όλες οι χειρουργικές επεμβάσεις που είχαν προγραμματισθεί αναβάλλονται, ενώ συμβουλεύονται οι έγκυες να μην προσέρχονται στα νοσοκομεία, εξόν εάν παρίσταται έκτακτη ανάγκη.

Επίσης αναβάλλονται όλοι οι ποδοσφαιρικοί αγώνες του ερασιτεχνικού πρωταθλήματος, ενώ οι αντίστοιχες αναμετρήσεις του επαγγελματικού ποδοσφαίρου θα διεξαχθούν μεν, χωρίς θεατές δε.

«Το σύστημα υγείας βρίσκεται υπό κατάρρευση προτού καν διαπιστωθεί κάποιο κρούσμα κορονoϊού», διαπιστώνει μετά λύπης του ο Ανγκέλ Κουζνετσόφ, επικεφαλής της επιθεώρησης δημόσιας υγείας, η οποία ενημερώνει καθημερινά την κοινή γνώμη για την κατάσταση.

Οι αρχές θεωρούν «αναπόφευκτη» την εμφάνιση του νέου κορονoϊού και στη Βουλγαρία, καθώς o covid-19 έχει επελάσει σχεδόν σε όλον τον κόσμο από την αρχή της χρονιάς.