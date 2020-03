Κοινωνία

Γιος γνωστής οικογένειας κατηγορείται για τον θάνατο επιχειρηματία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Νεκρός 47χρονος έπειτα από επεισόδιο με 27χρονο γόνο γνωστής οικογένειας.

Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε την Κυριακή (06.03) στην περιοχή «Λαιμός» της Βουλιαγμένης, σε συγκρότημα πολυκατοικιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άνδρες που διαμένουν τσακώθηκαν άσχημα και ήρθαν στα χέρια πριν από δύο ημέρες όταν, σύμφωνα με την καταγγελία, το θύμα ενοχλούσε τη φίλη του 27χρονου φερόμενου ως δράστη.

Ο νεαρός ζήτησε τον λόγο από το θύμα και λίγο αργότερα πιάστηκαν στα χέρια με αποτέλεσμα το θύμα να τραυματιστεί στο κεφάλι.

Ο ίδιος αρνήθηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο και κατέληξε λίγο αργότερα, στο κρεβάτι του σπιτιού του.

Αμέσως ειδοποιήθηκε η αστυνομία που αναζήτησε τον 27χρονο, ο οποίος ήταν άφαντος. Εμφανίστηκε τελικά την Πέμπτη στην διεύθυνση Νοτιαοανατολικής Αττικής της Ασφάλειας, αφού είχε παρέλθει το αυτόφωρο, μαζί με την δικηγόρο του.

Πλέον η υπόθεση ερευνάται περαιτέρω και σχηματίστηκε δικογραφία.

Ο 27χρονος σπουδαστής αντιμετωπίζει κατηγορία για θανατηφόρα βλάβη, ενώ, φως στις συνθήκες θανάτου του, αν δηλαδή ο 45χρονος κατέληξε από τις γροθιές του 26χρονου ή από άλλα, παθολογικά αίτια, αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση.