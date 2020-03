Πολιτική

Ερντογάν: Δεν θέλω να βρεθώ στον ίδιο χώρο με τον Μητσοτάκη γιατί σκοτώνει πρόσφυγες

Μαύρη προπαγάνδα από τον Τούρκο πρόεδρο. Κατηγορεί την Ελλάδα ότι έχει σκοτώσει πέντε πρόσφυγες στον Έβρο.

Πιστός στην τακτική των fake news ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν...

«Η Ελλάδα καταδιώκει τους πρόσφυγες. Οι πόρτες μας δεν κλείνουν και δεν θα συζητήσουμε άλλο αυτό το θέμα. Οι Έλληνες έχουν σκοτώσει τουλάχιστον πέντε άτομα στα σύνορα, με βάση όσα ξέρω ως τώρα. Επιπρόσθετα, βουλιάζουν βάρκες και η προσέγγισή τους είναι βίαιη», υποστήριξε και πάλι ο Ερντογαν, επιστρέφοντας από τη Ρωσία μετά τη συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι δεν θέλει να δει τον Κυριάκο Μητσοτάκη γιατί η στάση της Ελλάδας δεν είναι ανθρωπιστική!

«Τα σύνορά μας δεν θα κλείσουν. Ο Βούλγαρος πρωθυπουργός Μπόικο Μπορίσοφ ζήτησε να συναντηθούμε στη Σόφια και να προσκαλέσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Την ημέρα που το πρότεινε, σημειώθηκαν δύο θάνατοι στα σύνορα. Δεν θέλω να βρεθώ στον ίδιο χώρο και να βρεθώ στην ίδια φωτογραφία με εκείνον. Προσπάθησαν αρκετά να με πείσουν, αλλά δεν τα κατάφεραν. Αυτά τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά», κατέληξε ο … “ανθρωπιστής ” Ερντογάν.