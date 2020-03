Κοινωνία

“Πλημμύριζε” με δεκάδες κιλά ναρκωτικά την Πανεπιστημιούπολη

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Πως τον εντόπισαν οι αστυνομικοί. Τι βρέθηκε στο διαμέρισμα του αλλοδαπού.

Χειροπέδες σε έναν 36χρονο αλλοδαπό, πέρασαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, διαπιστώθηκε ότι ο 36χρονος δραστηριοποιείτο στη διακίνηση ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε διαμέρισμα στο Παγκράτι βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 29 κιλών και 893 γραμμαρίων

ποσότητα κοκαΐνης βάρους 1,9-γραμμαρίων

1.980 ευρώ

2 κινητά τηλέφωνα

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

Επίσης κατασχέθηκε μια μοτοσυκλέτα.