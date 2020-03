Καιρός

Βροχές, αυξημένη υγρασία και λίγα χιόνια στα ορεινά "συνθέτουν" το σκηνικό του καιρού. Οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Η «μάχη» της άνοιξης που μπαίνει… ορμητική και του ήπιου φετινού χειμώνα που αμύνεται στα βουνά, συνεχίζεται, με συνέπεια τον άστατο καιρό, με σύντομες επιδεινώσεις και βελτιώσεις.

Πιο αναλυτικά για αύριο Σάββατο, περιμένουμε πρώτα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και μετά στα δυτικά και τα ηπειρωτικά νεφώσεις, με τοπικές βροχές και καταιγίδες που το μεσημέρι θα επεκταθούν στη Μακεδονία και το βράδυ στη Θράκη. Στις υπόλοιπες περιοχές, νεφώσεις με πιθανότητα να βρέξει για λίγο στα νησιά του Αιγαίου. Λίγα χιόνια θα πέσουν στην Πίνδο.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια από 3 έως 18 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά από 5 έως 19 και νοτιότερα από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο Ιόνιο έως 7 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ.

Ο καιρός το Σάββατο σε 20 αγροτικές περιοχές

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, ενημερώνει τους καλλιεργητές Βερικοκιάς για τη Μονίλια, το παθογόνο που διαχειμάζει ως μυκήλιο σε μουμιοποιημένους καρπούς πάνω στο δένδρο και σε έλκη προσβεβλημένων κλαδίσκων:

Από αυτούς τους καρπούς και τα έλκη, προέρχονται οι πρωτογενείς μολύνσεις που μολύνουν τα άνθη.

Οι πρωτογενείς μολύνσεις γίνονται με βροχή ή υψηλή υγρασία, σε θερμοκρασία 5- 27 0C.

Σημαντικό μέτρο πρόληψης είναι η απομάκρυνση των βλαστών που φέρουν προσβεβλημένα άνθη ή έλκη όσο το δυνατό νωρίτερα, ώστε να μειώνεται το διαθέσιμο μόλυσμα για προσβολές των καρπών αργότερα στην καλλιεργητική περίοδο.

Τα βλαστικά στάδια στον ανθό είναι ευαίσθητα μολύνσεων από τον μύκητα.

Συστήνεται επέμβαση στους οπωρώνες, όπου δεν έχει γίνει πρόσφατα. Εάν παραταθεί η άνθηση μπορεί να χρειαστεί επανάληψη. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

Αναλυτικά ο καιρός για τους αγρότες με τον Τάσο Αρνιακό: