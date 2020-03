Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες έρχονται στην Ελλάδα

Αίτημα των ελληνικών Αρχών προς το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων…

Της Μαρίας Αρώνη

Η Επίτροπος Υγείας Στέλλα Κυριακίδου ανέφερε ότι οι ελληνικές Αρχές ζήτησαν από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) να στείλει εμπειρογνώμονες τις επόμενες ημέρες στην Ελλάδα, λόγω της αύξησης των κρουσμάτων που έχουν καταγραφεί στη χώρα. Όπως εξήγησε η Επίτροπος Υγείας, οι εμπειρογνώμονες του ECDC μπορούν να κάνουν συστάσεις για τα μέτρα πρόληψης.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε μετά τη λήξη του έκτακτου Συμβουλίου Υγείας της ΕΕ, η Στέλλα Κυριακίδου ανέφερε ότι πάνω από 4000 κρούσματα έχουν καταγραφεί σε 24 κράτη-μέλη της ΕΕ και σύμφωνα με τον ECDC η τάση αύξησης των κρουσμάτων είναι γρήγορη. «Έχουμε κινητοποιήσει όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη. Ο ιός δεν θα επηρεάσει μόνο τον τομέα της υγείας αλλά και πολλούς τομείς της οικονομίας, όπως ο τουρισμός και οι μεταφορές», ανέφερε η Επίτροπος Υγείας.

Εν τω μεταξύ η Γερμανία απαγόρευσε την Τετάρτη την εξαγωγή ιατρικού προστατευτικού εξοπλισμού, κυρίως των μασκών, ενώ η Τσεχία απαγόρευσε την εξαγωγή μασκών και αντισηπτικών. «Χρειάζεται αλληλεγγύη σε παγκόσμιο επίπεδο και αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών-μελών, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση αυτή αποτελεσματικά», τόνισε η Στέλλα Κυριακίδου. Όπως είπε η ίδια, 20 κράτη-μέλη συμμετέχουν στη μαζική προμήθεια προστατευτικού εξοπλισμού κατά του κορονοϊού.

«Τα κράτη-μέλη πρέπει να επιδείξουν αλληλεγγύη σε ό,τι αφορά την κατανομή του προστατευτικού εξοπλισμού», πρόσθεσε με τη σειρά του και ο Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων, Γενς Λέναρτσιτς. Όπως είπε ο προστατευτικός εξοπλισμός πρέπει να πάει στις χώρες που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και η χρήση του πρέπει να γίνεται λελογισμένα.

Κατά την είσοδό της στο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας της ΕΕ, η Βελγίδα υπουργός Υγείας Μάγκι Ντε Μπλοκ επέκρινε την απόφαση κάποιων ευρωπαϊκών χωρών να απαγορεύσουν τις εξαγωγές προστατευτικού εξοπλισμού κατά του νέου κοροναϊού, την ώρα που οι βελγικές αρχές ανακοίνωσαν ότι υπερδιπλασιάστηκε ο αριθμός των κρουσμάτων του SARS-CoV-2 στη χώρα.

Από την πλευρά του ο Ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για την Εσωτερική Αγορά Τιερί Μπρετόν υπογράμμισε ότι τα περιοριστικά μέτρα «που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο δεν θα πρέπει να εμποδίσουν τον επαρκή εφοδιασμό σε προστατευτικό εξοπλισμό».

Στη Γαλλία, τη χώρα της Ευρώπης που έχει πληγεί περισσότερο από την επιδημία covid-19 μετά την Ιταλία, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι επιτάσσουν τα αποθέματα μασκών όπως και όλη την παραγωγή τους προκειμένου να μπορούν να τις διανέμουν κατά προτεραιότητα στο ιατρικό προσωπικό και τους ασθενείς από τον νέο κορονοϊό.

Η Ιταλία δεν παράγει μάσκες και τις επόμενες δύο ημέρες θα εισάγει 800.000 από τη Νότια Αφρική, όμως χρειάζεται ακόμη δεκάδες χιλιάδες επιπλέον για να αντιμετωπίσει την επιδημία.