Καιρός

Καιρός: Βροχές, νοτιάδες και υγρασία το Σαββατοκύριακο

Βροχερός θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι ισχυρά. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Το Σάββατο, στα δυτικά και βόρεια αναμένονται τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Στις υπόλοιπες περιοχές παροδικές νεφώσεις με πρόσκαιρες βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα ανατολικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία νότιοι 4 με 5 και στα θαλάσσια τμήματα μέχρι 6 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στη Μακεδονία από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 05 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και την δυτική Πελοπόννησο περιμένουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα βόρεια. Τα φαινόμενα στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και πιθανώς στη δυτική Στερεά θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά και νότια κυρίως θαλάσσια και παραθαλάσσια. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 06 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και βαθμιαία τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου και στη βόρεια Κρήτη 2 με 3 βαθμούς υψηλότερη.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα περιμένουμε λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και βαθμιαία στα βόρεια τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 ως 19 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για 08/03/2020

Την Κυριακή στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία κατά περιόδους, από το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία

και τη Θράκη και από το απόγευμα στα νησιά του κεντρικού και βόρειου Αιγαίου, θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας.

Στα υπόλοιπα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία από το μεσημέρι θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που από τη νύχτα θα ενταθούν.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι 5 με 7 και στο ανατολικό Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά και βόρεια.