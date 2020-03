Οικονομία

Corporate Affairs Excellence Awards 2020: ειδικά κριτήρια για τους Απολογισμούς Βιωσιμότητας

Εισάγονται κριτήρια αξιολόγησης για τους Απολογισμούς Βιωσιμότητας με την υπογραφή της Επιτροπής Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Τα «Corporate Affairs Excellence Awards 2020 (CAEA)», ο μοναδικός θεσμός βραβείων Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα, που διοργανώνεται από τον Τομέα Εταιρικών Υποθέσεων (ΤΕΥΠ) της Ελληνικής Εταιρίας Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), θέτουν για πρώτη φορά στη διαδρομή τους, ειδικά κριτήρια αξιολόγησης για τους Απολογισμούς Βιωσιμότητας, σε συνεργασία με το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

Η Επιτροπή Εταιρικής Υπευθυνότητας, που από την αρχή της διοργάνωσης συμμετέχει ενεργά στις προηγούμενες επιτροπές αξιολόγησης, αξιοποιεί αυτή τη χρονιά τον θεσμικό της ρόλο και υπογράφει με την αξιοπιστία του ισχυρού της ονόματος, τα στοιχεία εκείνα που ξεχωρίζουν τα απτά αποτελέσματα των πρωτοβουλιών Εταιρικής Υπευθυνότητας των σύγχρονων επιχειρήσεων.

Πιο αναλυτικά, για πρώτη φορά στα CAEA και με στόχο την ανάδειξη των μετρήσιμων αποτελεσμάτων των ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, δημιουργήθηκε την τρέχουσα χρονιά ειδική κατηγορία για τη Βράβευση Απολογισμών Βιωσιμότητας.

Για την αρτιότερη αξιολόγηση θεσπίστηκαν από την καταξιωμένη Επιτροπή Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου ειδικά κριτήρια, βάσει των διεθνών προτύπων και καλών πρακτικών.

Με θεμέλιο αξιοπιστίας τη μακρά εμπειρία και την υψηλή τεχνογνωσία του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, ο θεσμός των CAEA ενισχύεται περεταίρω, τόσο στις κατηγορίες που αφορούν στην Κοινωνική Υπευθυνότητα, όσο και συνολικά, προσδίδοντας πολλαπλασιαστική αξία στη διοργάνωση.

Ο Πάκης Παπαδημητρίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Εταιρικής Υπευθυνότητας Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, δήλωσε σχετικά: «Η αυξανόμενη σημασία του Απολογισμού Βιωσιμότητας αποτελεί σημαντική πρόκληση για τις σημερινές επιχειρήσεις. Για την αξιολόγηση της συγκεκριμένης κατηγορίας, θεσπίσαμε αντικειμενικά κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη καλές πρακτικές, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Εκτός από το περιεχόμενο, στόχος είναι η αξιολόγηση της δομής αλλά και του τρόπου παρουσίασης της πληροφορίας, όχι με ζητούμενο τον εντυπωσιασμό, αλλά με έμφαση στην αποτελεσματική καταγραφή και ενημέρωση για την εταιρική στρατηγική και δράσεις. Τα κριτήρια θεσπίστηκαν σε συνεργασία με την Επιτροπή Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου».

Φορείς, επιχειρήσεις, εταιρίες και σύμβουλοι επικοινωνίας έχουν την ευκαιρία μέχρι και τις 9 Μαρτίου 2020 να υποβάλλουν υποψηφιότητα στην κατηγορία της επιλογής τους.