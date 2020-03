Πολιτική

Παναγιωτόπουλος σε Πάλμερ: υβριδική απειλή εναντίον της Ελλάδας με υποκίνηση της Τουρκίας

Ο ΥΕΘΑ συναντήθηκε με τον Αμερικανό αναπληρωτή υφυπουργό Εξωτερικών επί Ευρωπαϊκών και Ευρασιατικών θεμάτων.

Η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδος-ΗΠΑ στον αμυντικό τομέα, εδραζόμενη στο ισχυρό θεμέλιο της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA), συζητήθηκε κατά τη συνάντηση του ΥΕΘΑ, Νίκου Παναγιωτόπουλου με τον Αμερικανό αναπληρωτή υφυπουργό Εξωτερικών επί Ευρωπαϊκών και Ευρασιατικών θεμάτων, Μάθιου Πάλμερ και τον Πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ενημέρωσε, επίσης, τον Αμερικανό αξιωματούχο για τη μαζική και οργανωμένη μετακίνηση πληθυσμών στα σύνορά μας, με όρους πραγματικής εισβολής, που συνιστά αποσταθεροποιητική ενέργεια και υβριδική απειλή εναντίον της χώρας μας, με υποκίνηση της Τουρκίας.

Υπογράμμισε την πίεση που υφίστανται τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου με τις αυξανόμενες ροές από την Τουρκία, μεταναστών τρίτων χωρών, που δεν προέρχονται από τη Συρία. Ο κ. Παναγιωτόπουλος τόνισε την αποφασιστικότητα της Ελλάδος να διαφυλάξει τα σύνορά της, που αποτελούν εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

Κατά τις συνομιλίες, ανεδείχθη η ουσιαστική συνεισφορά της Ελλάδος στην προώθηση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου.