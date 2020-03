Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Πρωτοβουλία Κεραμέως για έκτακτη σύσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών Παιδείας

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Προτείνει να συζητήσουν τις επιπτώσεις του κορονοϊου στην εκπαίδευση στις χώρες της ΕΕ, καθώς και προτάσεις αντιμετώπισης ζητημάτων που έχουν ανακύψει.

Επικοινωνία με την ομόλογό της από την Κροατία και προεδρεύουσα του Συμβουλίου Υπουργών Παιδείας της Ένωσης, Μπλαζένκα Ντιβιάκ, είχε νωρίτερα σήμερα, Παρασκευή, η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως.

Σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου Παιδείας, κατά την τηλεφωνική τους επικοινωνία, η κ. Κεραμέως υπέβαλε στην κ. Ντιβιάκ πρόταση για έκτακτη σύσκεψη των Υπουργών Παιδείας της Ένωσης, προκειμένου να συζητήσουν τις επιπτώσεις του νέου κορονΟϊού COVID-19 στην εκπαίδευση στα κράτη-μέλη καθώς και προτάσεις αντιμετώπισης ζητημάτων που έχουν ανακύψει. Παράλληλα, στη σύσκεψη θα μπορέσει να γίνει και ανταλλαγή καλών πρακτικών, που αφορούν για παράδειγμα την αναστολή λειτουργίας εκπαιδευτικών δομών και μεθόδους κάλυψης της εκπαιδευτικής ύλης.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, η κ. Ντιβιάκ ήταν πολύ θετική απέναντι στην πρωτοβουλία και αναμένεται να κινηθούν οι σχετικές διαδικασίες για την πραγματοποίηση της σύσκεψης.