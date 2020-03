Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ για Μεταναστευτικό: η κυβέρνηση Μητσοτάκη, έχει χάσει τον έλεγχο

Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τον Βούτση, πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στη Λέσβο.

«Πυρά» εναντίον της κυβέρνησης για την επικίνδυνη στρατηγική που έχει ακολουθήσει στο προσφυγικό-μεταναστευτικό ζήτημα εξαπέλυσε, σήμερα, από τη Λέσβο ο τέως Πρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Α’ Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Βούτσης, επικεφαλής κλιμακίου του ΣΥΡΙΖΑ που πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στο νησί.

Το κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ αποτελείται εκτός από τον τέως Πρόεδρο της Βουλής, από τον Γιάννη Ραγκούση, βουλευτή Β’ Πειραιά – τομεάρχη Προστασίας του Πολίτη, και τον Πάνο Λάμπρου, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το παρών δίνει και ο βουλευτής Λέσβου του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Μπουρνούς.

Σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε το μεσημέρι ο κ. Βρούτσης τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε εγκαίρως προειδοποιήσει για το ότι η ανομολόγητη στρατηγική της σημερινής κυβέρνησης για αποτροπή θα οδηγούσε στον εγκλωβισμό δεκάδων χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών στα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

«Η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη κυριολεκτικά έχασε τον έλεγχο στο όνομα μιας ανομολόγητης στρατηγικής αποτροπής. Η σημερινή κυβέρνηση έχασε πλήρως τον έλεγχο πάνω σε ένα κρίσιμο ζήτημα για μας, για την Ευρώπη, γενικότερα για τον κόσμο» τόνισε ο Νίκος Βούτσης επισημαίνοντας παράλληλα τις μεγάλες ευθύνες της Ε.Ε στο προσφυγικό-μεταναστευτικό ζήτημα. Σε μία Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία ανεβαίνει η επιρροή ακροδεξιών δυνάμεων, ακροδεξιών κυβερνήσεων, ξενοφοβικών και ρατσιστικών αντιλήψεων όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Νίκος Βούτσης.

Ο τέως Πρόεδρος της Βουλής έκρουσε επιπλέον τον κώδωνα του κινδύνου για την έντονη έκνομη δράση παρακρατικών, παραστρατιωτικών και παραθεσμικών ομάδων , οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με τις επίσημες κρατικές αρχές, την αστυνομία, το λιμενικό, ούτε καν με την εθνοφυλακή.

«Είναι ότι χειρότερο σε δύσκολες περιόδους σαν αυτές που περνάμε να υπάρχουν τέτοιου είδους ενέργειες απολύτως έκνομες» τόνισε ο Νίκος Βούτσης υπογραμμίζοντας τον κίνδυνο που υπάρχει για την ίδια την έννομη τάξη και τη δημοκρατία.

Εξάλλου ως προς το κρίσιμο ζήτημα για το οποίο έγινε εχθές και αντιπαράθεση στη Βουλή με τους αρμόδιους υπουργούς της Κυβέρνησης, δηλαδή για τις επιχειρήσεις και τις οδηγίες «αποτροπής» στη θαλάσσια περιοχή του Βορείου Αιγαίου, ο Νίκος Βούτσης τόνισε με δεδομένη τη θέση του κόμματος για τη ρητή άρνηση των πρακτικών pushback τα εξής: Επισημαίνουμε λοιπόν πολιτικά ότι οποιεσδήποτε εντολές που υπερβαίνουν το πλαίσιο της υπεράσπισης της ανθρώπινης ζωής και του διεθνούς δικαίου και δημιουργούν μία ισχυρή επικινδυνότητα μέσω διαφόρων μεθόδων αποτροπής είναι κάτι το οποίο μπορεί να δημιουργήσει όχι μόνο ανθρώπινα θύματα αλλά και μία εξαιρετική ένταση παραπέρα στην κατάσταση την οποία ζούμε ως χώρα.

Από την πλευρά του ο βουλευτής Β’ Πειραιά και τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Ραγκούσης τόνισε ότι αυτά που συμβαίνουν στο νησί της Λέσβου και όχι μόνο, είναι άκρως ανησυχητικά παρακρατικά φαινόμενα και αποτελούν αντιποίηση αστυνομικής αρχής, η οποία δρα σαν άλλο Ελληνικό κράτος. Ο Γιάννης Ραγκούσης κάλεσε τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη «να δώσουν σαφείς εντολές προκειμένου να σταματούν εν τη γενέσει τους αυτά τα νοσηρά φαινόμενα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την ευαισθησία των πολιτών». Πρέπει αυτά τα φαινόμενα να αντιμετωπιστούν όπως το κράτος δικαίου προβλέπει πριν να είναι πολύ αργά, για το νησί, για την κοινωνία και την Ελλάδα στο σύνολο της κατέληξε ο Γιάννης Ραγκούσης.

Το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και υπεύθυνος του τμήματος Δικαιωμάτων Πάνος Λάμπρου τόνισε στη συνέντευξη τύπου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υπερασπίζεται τη νομιμότητα απέναντι σε μία κυβέρνηση που παρανομεί, καταργώντας το Διεθνές Δίκαιο και τη συνθήκη της Γενεύης. «Η κυβέρνηση αφήνει το χώρο, το περιθώριο και όλους τους διαδρόμους να συμβούν αυτά τα γεγονότα με τις παρακρατικές συμμορίες» επεσήμανε ο Πάνος Λάμπρου.

Την ανησυχία του και την αποδοκιμασία για την παρουσία μιας ομάδας Γερμανών νεοναζί στη Μυτιλήνη εξέφρασε ο βουλευτής Λέσβου Γιάννης Μπουρνούς τονίζοντας ότι «αυτούς που η ίδια η ανθρωπότητα τοποθέτησε στον κάλαθο των αχρήστων της ιστορίας, εμείς δεν μπορούμε να ανεχτούμε την παρουσία τους στο νησί μας».

Παράλληλα ο Γιάννης Μπουρνούς τάχθηκε εναντίον της δημιουργίας κλειστού κέντρου για τους πρόσφυγες και μετανάστες στη Λέσβο χαρακτηρίζοντας το ως κλειστή φυλακή και κάλεσε τους κατοίκους να επιμείνουν στην ακύρωση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου για την επίταξη εδαφών και στην εκπόνηση για άμεσο πρόγραμμα διαμοιρασμού του προβλήματος σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ που βρίσκεται από νωρίς σήμερα το πρωί στη Λέσβο επισκέφτηκε και συναντήθηκε με τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Βορείου Αιγαίου, Στρατηγό, Ελευθέριο Ντουρουντού καθώς και με τον Διοικητή της 9ηςΠεριφερειακήςΔιεύθυνσης Βορείου Αιγαίου του Λιμενικού Σώματος Γιώργο Σκανδάλη.

Το απόγευμα της Παρασκευής τα μέλη που απαρτίζουν το κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ θα μιλήσουν σε ανοιχτή εκδήλωση στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Λέσβου σχετικά με τις τελευταίες εξελίξειςστο Προσφυγικό –Μεταναστευτικό ζήτημα.

Το πρωί του Σαββάτου, 07/03/2020, το κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία θα συναντηθεί με τον Περιφερειάρχη Β. Αιγαίου και τους Δημάρχους των 2 Δήμων της Λέσβου.

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση να βάλει τέλος στα παρακρατικά φαινόμενα πριν θρηνήσουμε θύματα

Το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοίνωση του, αναφέρει ότι, «τα ένοπλα τάγματα εφόδου που δρουν ως συμμορίες δεν έχουν καμμία σχέση με την ΕΛ.ΑΣ, το Λιμενικό ή την Εθνοφυλακή, όπως ψευδώς ισχυρίστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αυτό επιβεβαίωσαν σήμερα οι αστυνομικές και λιμενικές Αρχές της Λέσβου σε κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ.

Την ίδια στιγμή ο ακροδεξιός κατήφορος και η διαχειριστική ανικανότητα της κυβέρνησης έδωσε θάρρος μέχρι και σε Γερμανούς νεοναζί να φθάσουν στη χώρα μας για να πολεμήσουν τους “εισβολείς”.

Καλούμε την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της, να επιβάλλει τη νομιμότητα και να βάλει ένα τέλος στα άκρως ανησυχητικά παρακρατικά φαινόμενα, πριν θρηνήσουμε θύματα».

Το βίντεο της συνέντευξης από το stonisi.gr