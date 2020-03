Κοινωνία

Έβρος: Χημικά και καπνογόνα στις Καστανιές (βίντεο)

Βίντεο με τις προκλητικές κινήσεις της τουρκικής αταιωρού στη Λέσβο και τους Τούρκους αστυνομικούς να εκτοξεύουν χημικά προς την ελληνική πλευρά στον Έβρο.

Νέα επεισόδια στις Καστανιές του Έβρου. Μικρές εστίες φωτιάς έχουν ξεσπάσει στην περιοχή, καθώς λίγες δεκάδες ατοόμων πλησίασαν τον φράχτη.

Κυβερνητικές πηγές4 ανέφεραν ότι από την τουρκική πλευρά βάζουν μόνοι τους φωτιές, προκειμένου να κατηγορήσουν εκ νέου την Ελλάδα. Παράλληλα βίντεο που έχουν στη διάθεσή τους οι ελληνικές αρχές δείχνουν τη ρίψη μεγάλου αριθμού δακρυγόνων από την τουρκική πλευρά κατά των Ελλήνων στρατιωτών.





Ξεχωριστό βίντεο δείχνει επίσης πως η Τουρκία κλιμακώνει τις προκλήσεις και μέσω της ακτοφυλακής της, η οποία προχώρησε σε μια προκλητική παρενόχληση ελληνικού σκάφους στη Λέσβο με αποτέλεσμα να υπάρξει κίνδυνος σύγκρουσης.