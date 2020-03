Οικονομία

Κορονοϊός: προληπτικά μέτρα για την προστασία εργαζόμενων και επιχειρήσεων

Κοινή ανακοίνωση των ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ για προστασία από τον COVID-19...

«Οι εξελίξεις από τον κορονοϊό COVID-19 επιβάλλουν στους Κοινωνικούς Εταίρους, στο πλαίσιο του θεσμικού μας ρόλου και της κοινωνικής μας ευθύνης, να συνδράμουμε τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους μας με υπευθυνότητα. Καλούμαστε να δράσουμε προληπτικά, συλλογικά, οργανωμένα και γρήγορα, ώστε να συμβάλλουμε, στο μέγιστο δυνατό επίπεδο, στον περιορισμό της διασποράς του ιού, προστατεύοντας παράλληλα την υγεία όλων των εργαζομένων αλλά και τις ίδιες τις θέσεις εργασίας», τονίζουν σε κοινή ανακοίνωση ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ και ΣΕΤΕ.

Επισημαίνουν πως «η αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής σε όλους τους εργασιακούς χώρους και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/) είναι το πρώτο αυτονόητο καθήκον όλων των επιχειρήσεων. Επίσης, σύμφωνα και με τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/RRA-outbreak-novel-coronavirus-disease-2019-increase-transmission-globally-COVID-19.pdf), ενθαρρύνουμε τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν εθελοντικά προληπτικά μέτρα, με σκοπό τον περιορισμό της διασποράς του ιού στους χώρους εργασίας και την προστασία της υγείας των εργαζομένων.

Τα προληπτικά μέτρα, πρέπει να στοχεύουν -εκτός από την προστασία- και στη διευκόλυνση των εργαζομένων και στην ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων στον μέγιστο δυνατό βαθμό, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου έχει αποφασιστεί από την κυβέρνηση η λήψη εκτάκτων προληπτικών μέτρων.

Ειδικότερα, προτρέπουμε τις επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στις περιοχές αυτές να εφαρμόσουν, όπου είναι εφικτό, πρακτικές ευελιξίας ως προς τον χρόνο και τον τόπο εργασίας, αλλά και για τη διευκόλυνση αδειών εφόσον υπάρχουν έκτακτες οικογενειακές υποχρεώσεις από τυχόν κλείσιμο παιδικών σταθμών, σχολείων, κλπ».

«Βρισκόμαστε στη διάθεση του συνόλου της επιχειρηματικής κοινότητας και των αρμόδιων αρχών προκειμένου να συνδράμουμε, με όποιον τρόπο κριθεί σκόπιμο, στην προστασία της υγείας των εργαζομένων και στη διαφύλαξη του συνεκτικού ιστού της ελληνικής οικονομίας», καταλήγουν ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ και ΣΕΤΕ.