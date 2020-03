Life

“Άγριες Μέλισσες”: η “διπλή εγκυμοσύνη”, το… μυστικό του Κλεομένη και οι υποψίες για τον Κυπραίο (εικόνες)

Αναζητήσεις που «στριμώχνουν» και αλήθειες που φέρνουν πολλούς προ των ευθυνών τους, προκαλούν σάλο και αντιδράσεις, στα νέα επεισόδια.

Σαρωτικές είναι οι εξελίξεις στα καινούρια επεισόδια της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, «Άγριες Μέλισσες», που προβάλλονται από Δευτέρα έως και Πέμπτη, στις 22:45.

Δευτέρα 9 Μαρτίου - Επεισόδιο 86

Η Ελένη δέχεται τη θέση της Προέδρου του συνεταιρισμού, προκαλώντας τον εκνευρισμό της Θεοδοσίας. Παράλληλα, η Ασημίνα γίνεται έξαλλη με τη Δρόσω που αποδέχτηκε το σχέδιο της Μυρσίνης, όσον αφορά το μωρό της αλλά η Μυρσίνη δεν καταθέτει εύκολα τα όπλα. Την ίδια στιγμή, ο Νέστορας σοκαρισμένος απ’ την εξαφάνιση του φίλου του Σαράντη Γεωργαλά προσπαθεί να μάθει τι απέγινε, ενώ ο Κυπραίος ανησυχεί μήπως ανακαλύψουνε την αποτρόπαια πράξη του. Η Ανέτ καταλαβαίνει πως κάτι βαθύτερο υπάρχει ανάμεσα στην Πηνελόπη και τον Μελέτη ενώ ο Μελέτης αποκαλύπτει στον Κωνσταντή το ένοχο μυστικό του Κλεομένη. Η Θεοδοσία αποφασίζει να κάνει ένα παράτολμο βήμα τόσο για την ίδια, όσο και για τον γάμο της ενώ ο Μιλτιάδης σοκάρεται από μια αποκάλυψη της Ελένης. Την ίδια ώρα, η Ασημίνα επιστρέφει στο σπίτι των Σεβαστών, φέρνοντας μαζί της ένα χαρμόσυνο νέο που θα αλλάξει τη ζωή της οικογένειας. Θα είναι, όμως, το ίδιο χαρμόσυνο και για τον Νικηφόρο;

Τρίτη 10 Μαρτίου - Επεισόδιο 87

Τα νέα για την εγκυμοσύνη της Ασημίνας φέρνουν σε όλους χαρά, στο σπίτι των Σεβαστών, αλλά πιο πολύ στον Δούκα, ο οποίος για χάρη του εγγονιού του είναι αποφασισμένος να κάνει μια νέα αρχή με τον Νικηφόρο. Ο Νικηφόρος σοκαρισμένος που η Ασημίνα προχωράει με το σχέδιο της Μυρσίνης, παρά τις αντιρρήσεις του, δε ξέρει πώς να αντιδράσει. Θα μπορέσει η Ελένη να πείσει την αδελφή της να σταματήσει αυτό το ψέμα πριν να είναι αργά; Ο Μελέτης αποκαλύπτει στον Κωνσταντή όσα έγιναν με τον Κλεομένη και τα αισθήματά του για την Πηνελόπη. Του ζητάει να τον βοηθήσει ν’ αποδείξει στον Δούκα το αληθινό πρόσωπο του γαμπρού του. Θα δεχτεί ο Κωνσταντής να τον βοηθήσει; Αισθήματα αναπτύσσονται ανάμεσα στη Θεοδοσία και τον Βασταρδή, οποίος εκφράζει το ενδιαφέρον του για εκείνη. Ο Προύσαλης συντονίζει ομαδική έρευνα για να βρεθεί ο Γεωργαλάς, ενώ ο Κυπραίος κάνει ό,τι μπορεί για να τους αποπροσανατολίσει προκαλώντας τις υποψίες του Ενωμοτάρχη.

Τετάρτη 11 Μαρτίου - Επεισόδιο 88

Η Ελένη προσπαθεί να αποτρέψει τις αδελφές της απ’ το παράτολμο σχέδιο που ετοιμάζονται να πραγματοποιήσουν αλλά η Ασημίνα είναι αποφασισμένη, βγάζοντας πια έναν άλλον, σκληρό, χαρακτήρα και προς την Ελένη αλλά και προς όλους. Η τελευταία ελπίδα της Ελένης είναι ο Νικηφόρος. Θα καταφέρει να τον πάρει με το μέρος της ή θα αποδεχτεί κι εκείνος την λύση της Μυρσίνης; Ο Κωνσταντής και ο Μελέτης επισκέπτονται τον κατάλληλο άνθρωπο που θα τους βοηθήσει να ξεσκεπάσουν τα ψέματα του Κλεομένη. Την ίδια ώρα, ο Κυπραίος μαρκάρεται στενά απ’ τον Προύσαλη, ο οποίος τον υποψιάζεται για τη δολοφονία του φίλου, του Νέστορα. Θα καταφέρει να ξεφύγει κι αυτήν την φορά;

Παράλληλα, ο Δούκας πλέει σε πελάγη ευτυχίας για τον ερχομό του εγγονιού του αλλά η χαρά του δεν θα κρατήσει πολύ μετά από μια συνάντησή του με τον Μιλτιάδη. Η Μυρσίνη και η Ασημίνα, έχοντας ξεκινήσει μια άσπονδη συμμαχία, κάνουν μια ιδιαίτερη πρόταση στην Ρίζω ενώ ο Κυπραίος προσεγγίζει ξανά την Ελένη κι αυτήν την φορά αποφασίζει να χρησιμοποιήσει όλα του τα… «όπλα».

Πέμπτη 12 Μαρτίου - Επεισόδιο 89

Η Ασημίνα και η Μυρσίνη προχωράνε το σχέδιο της ψεύτικης εγκυμοσύνης, παρά τις αντιρρήσεις της Ελένης, βάζοντας άλλον έναν σύμμαχο στο πλευρό τους. Ο συνεταιρισμός ιδρύεται, επίσημα, και ο Δούκας έρχεται αντιμέτωπος με τα μέλη του. Καταλαβαίνει πως είναι όλοι εναντίον του πια και θα στραφεί στον Κυπραίο με μια συμφέρουσα πρόταση. Πώς θα αντιδράσει ο Κυπραίος; Ο Μελέτης και ο Κωνσταντής προσεγγίζουν τον Δημητράκη για να τους βοηθήσει να ξεσκεπάσουν τον Κλεομένη, μόνο που εκείνος θυμάται καλά πόσο έχει υποφέρει στα χέρια τους. Θα τον πείσουν να γίνει το δόλωμα; Η Θεοδοσία και ο Βασταρδής έρχονται πιο κοντά παρά τις προσπάθειες του Λάμπρου να την προσεγγίσει για να προσπαθήσουν πάλι για ένα παιδί. Ο Προύσαλης, απογοητευμένος που δε μπορεί να στριμώξει τον Κυπραίο, αποφασίζει να μοιραστεί τις αμφιβολίες του με τον Νέστορα. Εκείνος αποφασίζει να ψάξει πιο βαθιά με τη βοήθεια κάποιων φίλων του…

