Μητσοτάκης: Είναι ώρα να στηριχθεί ακόμα περισσότερο η πραγματική οικονομία

Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων…

Σημαντική συμφωνία για τη σύσταση Ταμείου Εγγυοδοσίας δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και συμφωνία για την παροχή άμεσης στήριξης ύψους 200 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προβλήματος στην Ελλάδα, επιτεύχθηκαν κατά τη συνάντηση που είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), Άντριου Μακ Ντάουελ.

Συγκεκριμένα, οι κ. Μητσοτάκης και Μακ Ντάουελ υπέγραψαν στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη, του υφυπουργού Γιάννη Τσακίρη και του επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του πρωθυπουργού, Αλέξη Πατέλη, συμφωνία για τη σύσταση, από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ταμείου Εγγυοδοσίας δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω του οποίου θα δοθούν επενδυτικά δάνεια και δάνεια κεφαλαίου κίνησης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Διαχειριστής του Ταμείου θα είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ). Με την υπογραφή της συμφωνίας το ΕΤαΕ θα προχωρήσει στην ενεργοποίηση των διαδικασιών επιλογής των τραπεζών που θα συμμετάσχουν στο Ταμείο Εγγυοδοσίας, από τις οποίες θα εκταμιεύονται τα δάνεια. Τονίζεται ότι το ΕΤαΕ θα λειτουργεί ως εγγυητής έως το 80% των δανείων. Στο Ταμείο Εγγυοδοσίας θα διατεθούν 100.000.000 ευρώ που θα προέρχονται από τους πόρους του ΕΣΠΑ (EΠΑνΕΚ) και τα οποία μεταφράζονται σε πάνω από 500.000.000 ευρώ για νέα δάνεια προς ΜμΕ.

Οι εγγυήσεις θα παρέχονται στις τράπεζες με μηδενικό κόστος και αυτές με τη σειρά τους θα χορηγούν δάνεια με χαμηλότερο επιτόκιο, μεγαλύτερη περίοδο αποπληρωμής και μειωμένες εξασφαλίσεις.

Παράλληλα, οι κ. Μητσοτάκης και ΜακΝτάουελ συζήτησαν τον σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την παροχή άμεσης στήριξης ύψους 200 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προβλήματος στην Ελλάδα. Πρόκειται για άμεση χρήση χρηματοδότησης από την ΕΤΕπ, που έχει ήδη εγκριθεί για επενδύσεις σε έργα υποδομής, σε συνδυασμό με κονδύλια των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ. Με τα χρήματα αυτά, θα στηριχθούν επενδύσεις προτεραιότητας σε δημόσιες υπηρεσίες στις περιοχές που φιλοξενούν μετανάστες και πρόσφυγες.

Επίσης, συζητήθηκε η επέκταση της πρωτοβουλίας της ΕΤΕπ για την Οικονομική Ανθεκτικότητα στην Ελλάδα και στα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ που υφίσταται τις σοβαρότερες επιπτώσεις από την υποδοχή μεγάλων αριθμών μεταναστών και προσφύγων. Όπως τόνισε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, σύντομα θα εγκριθεί και ένα σημαντικά μεγαλύτερο ποσό για την υποστήριξη της γενικότερης οικονομίας των περιοχών που πλήττονται από το παραπάνω πρόβλημα.

Είναι η ώρα να στηριχθεί ακόμα περισσότερο η πραγματική οικονομία

Ο πρωθυπουργός μίλησε για «μία πολύ σημαντική ημέρα για την πραγματική οικονομία, μια σημαντική ημέρα ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις».

Στην τοποθέτησή του επισήμανε ότι το «νέο ταμείο θα ενισχύσει με περίπου μισό δισεκατομμύριο ευρώ τις τράπεζες, ώστε κι αυτές -με τη σειρά τους- να τα διαθέσουν αμέσως σε νέα αναπτυξιακά σχέδια. Και αυτό σημαίνει ότι σε 90 ημέρες από αύριο, τα πιστωτικά ιδρύματα θα μπορούν να δανειοδοτούν εταιρίες και νέες επενδύσεις, ουσιαστικά χωρίς ρίσκο. Γιατί αυτό πλέον θα το εγγυάται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Έτσι, σημαντική, νέα ρευστότητα μπαίνει στην αγορά».

Επίσης προσέθεσε πως «οι επιχειρήσεις που αναζητούσαν χρηματοδότηση και έβρισκαν συχνά κλειστές πόρτες, λόγω των υψηλών εγγυήσεων που ζητούσαν οι τράπεζες, τώρα θα τη βρίσκουν. Και έτσι νέα επιχειρηματικά σχέδια θα μπορούν να ξεκινούν γρήγορα, φέρνοντας νέες θέσεις εργασίας».

Αναφερόμενος στο Ταμείο Εγγυοδοσίας, ο πρωθυπουργός τόνισε πως πρέπει να επισημανθούν «και δύο ακόμα στοιχεία, που συνδέουν τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία με την επικαιρότητα:

Αυτή η πρωτοβουλία, εκδηλώνεται σε μία στιγμή ερωτημάτων για την πορεία της διεθνούς οικονομίας, και κατά συνέπεια και της ελληνικής οικονομίας, λόγω του κορονoϊού. Και τώρα είναι η ώρα να στηριχθεί ακόμα περισσότερο η πραγματική οικονομία. Και τις αμέσως επόμενες μέρες θα γίνουν ανακοινώσεις για τα πολύ συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα λάβει η ελληνική κυβέρνηση, προκειμένου να ανακουφίσει αυτούς που πλήττονται οικονομικά από την εξάπλωση του ιού.

Η δεύτερη συγκυρία, που έχει ένα ενδιαφέρον, αφορά τη δεδομένη πρόθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων να στηρίξει τη χώρα μας για την αντιμετώπιση του προσφυγικού/μεταναστευτικού προβλήματος. Και θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου, γιατί ήδη υπάρχει ένας δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ της τράπεζας και του αρμόδιου υπουργού, του κ. Μηταράκη, και αναμένουμε και την έμπρακτη στήριξη με χρηματοδοτικά εργαλεία αυτής της μεγάλης προσπάθειας, αυτού του μεγάλου βάρους που έχει αναλάβει η χώρα μας».

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων αφού ευχαρίστησε τον Έλληνα πρωθυπουργό τόνισε πως θεωρεί προνόμιο «την υπογραφή σήμερα αυτής της συμφωνίας για μία νέα χρηματοοικονομική πρωτοβουλία για τις μικρές επιχειρήσεις» και προσέθεσε:

«Πρόκειται για εντολή 100 εκατομμυρίων από την ελληνική κυβέρνηση προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, θυγατρικής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, που στόχο έχει τη βελτίωση των όρων χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις κυρίως με μακροχρόνιες εγγυήσεις και μέσω της παροχής χρηματοδότησης κεφαλαίων. Και αυτή η εντολή από το υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων της Ελλάδας προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων είναι σχεδιασμένη ώστε να ξεκλειδώσει 500 εκατομμύρια ευρώ, νέων χρηματοδοτήσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα κατά τα επόμενα έτη. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω ενός μηχανισμού εγγυήσεων, κάνοντάς πιο ελκυστικό και πιο επικερδές για τις ελληνικές εμπορικές τράπεζες να παρέχουν χρηματοδότηση με ελκυστικούς όρους στις μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις.

Με την υπογραφή αυτής της Σύμβασης, περιμένουμε τους ερχόμενους μήνες να δούμε ενδιαφέρον από τις εμπορικές τράπεζες, να αξιοποιήσουν αυτό το μηχανισμό εγγυήσεων και αυτή τη χρηματοδότηση. Φυσικά, περιμένουμε να υπάρξει ανταγωνισμός στο πλαίσιο της παροχής των πιο ανταγωνιστικών όρων στο πλαίσιο αυτών των εγγυήσεων για τις μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις.

Είναι βεβαίως σχεδιασμένο για να αντιμετωπίζει το κενό που εξακολουθεί να υπάρχει στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Φυσικά, το τραπεζικό σύστημα έχει βελτιωθεί σημαντικά, αλλά το κενό αυτό παραμένει. Και αποτελεί πρόκληση για την οικονομία στο πλαίσιο της προσπάθειας να επαναφέρουμε τα επίπεδα επενδύσεων εκεί που πρέπει να είναι, για να ανταποκριθούν στις προσδοκίες της κυβέρνησης για ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη. Αυτό ισχύει ιδιαιτέρως στην παρούσα κατάσταση, και ενόψει της εντεινόμενης αβεβαιότητας που επικρατεί όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία γενικότερα».

Τόνισε πως «η ελληνική κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εκφράζουμε την κοινή μας δέσμευση να συνεργαστούμε, ώστε να επιτρέψουμε στον ελληνικό ιδιωτικό τομέα να "ανθίσει" τα ερχόμενα χρόνια» και έκανε ειδική αναφορά στην ανάγκη αντιμετώπισης της «μεταναστευτικής κρίσης στα ευρωπαϊκά σύνορα με την Τουρκία -στα ελληνικά σύνορα με την Τουρκία».

Είπε χαρακτηριστικά: «Έχουμε τη χαρά να ανακοινώσουμε δύο πρωτοβουλίες:

Πρώτον, την άμεση διάθεση χρηματοδότησης ύψους 200 εκατομμυρίων τις ερχόμενες εβδομάδες για έργα υποδομής που είναι απαραίτητα για τη διαχείριση του αυξανόμενου αριθμού μεταναστών στις περιοχές αυτές της Ελλάδας που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες προκλήσεις ασφαλείας.

Αυτή η χρηματοδότηση για την Ελλάδα έχει ήδη εγκριθεί, αυτό που κάνουμε είναι ότι την αναδιοχετεύουμε σε έργα υποδομής και περιοχές που έχουν προτεραιότητα, ώστε να ανταποκριθούμε στις αυξημένες πιέσεις. Συγκεκριμένα, για έργα υποδομής όπως η στέγαση, δομές διαμονής, ύδρευση, υγεία και ούτω καθεξής.

Επίσης προς συζήτηση με το Διοικητικό Συμβούλιο την ερχόμενη εβδομάδα είναι ένα σημαντικά επαυξημένο Πακέτο, με τη φιλοδοξία να ενισχύσουμε την οικονομική ανθεκτικότητα των χωρών που βρίσκονται στην εμπροσθοφυλακή της μεταναστευτικής κρίσης. Ιδιαίτερα την Ελλάδα, αλλά επίσης τη Βουλγαρία και την Κύπρο.

Σκοπεύω να συζητήσω με το Διοικητικό Συμβούλιο στο Λουξεμβούργο, το πώς θα μπορέσουμε να θέσουμε σημαντικά υψηλότερους στόχους σε αυτό το επίπεδο, κάτι που θα δράσει συμπληρωματικά με τα μέτρα που Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη λάβει.

Προσδοκώ ότι θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε περισσότερα μέτρα τις ερχόμενες εβδομάδες, μέτρα που θα δείξουν την αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ως Ευρωπαϊκής Τράπεζας, με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός αυτήν την περίοδο. Πρωθυπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ».

Από την πλευρά του και ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον κ. ΜακΝτάουλε για την έμπρακτη αρωγή στην αντιμετώπιση μεγάλων προκλήσεων καθώς -όπως είπε- η χώρα μας καλείται να αντιμετωπίσει δύο κρίσεις ταυτόχρονα και τόνισε:

«Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι έχουμε την υποστήριξη όλων των ευρωπαϊκών θεσμών σε αυτή μας την προσπάθεια. Η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν παρούσα στη Βόρεια Ελλάδα, στα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία, για να δείξει την αλληλεγγύη της στην προσπάθεια της Ελλάδας να προστατέψει τα σύνορά μας, που είναι επίσης και τα σύνορα της Ευρώπης. Και φυσικά είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό, ότι αναγνωρίζετε την ανάγκη να κινητοποιήσετε επιπρόσθετη χρηματοδότηση για να μας βοηθήσετε να αντιμετωπίσουμε αυτή την έκτακτη κατάσταση.

Προσδοκούμε στη συνεργασία με εσάς και το Συμβούλιο στην προσπάθειά δημιουργίας ενός καινοτόμου μηχανισμού χρηματοδότησης καθώς προχωράμε. Θα ήθελα και πάλι να σας ευχαριστήσω για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία».