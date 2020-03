Κόσμος

Μεταναστευτικό: αναθεώρηση της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας ζήτησε από τη Μέρκελ ο Ερντογάν

Τηλεφωνική επικοινωνία του Τούρκου Προέδρου με την Γερμανίδα Καγκελάριο…

Η συμφωνία για το μεταναστευτικό μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Άγκυρας δεν λειτουργεί και πρέπει να αναθεωρηθεί, δήλωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην καγκελάριο της Γερμανίας, όπως αναφέρει η τουρκική προεδρία.

Στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δύο ηγέτες ο Ερντογάν είπε επίσης στη Γερμανίδα καγκελάριο ότι η συμφωνία με τη Ρωσία για την κατάπαυση του πυρός στην περιοχή του Ιντλίμπ, στη βορειοδυτική Συρία, έχει ως στόχο να προστατευθούν οι άμαχοι και οι Τούρκοι στρατιώτες που βρίσκονται εκεί.

"Ο πρόεδρός μας ενημέρωσε τη Μέρκελ, τηλεφωνικά, για τη συμφωνία με τη Ρωσία για το Ιντλίμπ, σημειώνοντας ότι θα προστατεύσει τους πολίτες και τους Τούρκους στρατιώτες και θα διασφαλίσει την περιφερειακή σταθερότητα. Ζήτησε επίσης την αναθεώρηση της μεταναστευτικής συμφωνίας μεταξύ Τουρκίας και ΕΕ, δεδομένου ότι οι προηγούμενες συμφωνίες δεν λειτουργούν πλέον", αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε η τουρκική κυβέρνηση.