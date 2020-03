Πολιτική

Υφαντής στον ΑΝΤ1: δύσκολη η άμβλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων μεσοπρόθεσμα (βίντεο)

Ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, αλλά και σε Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, υποστήριξε ότι ο Ερντογάν έχει εγκλωβιστεί στην πολιτική του.