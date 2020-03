Αθλητικά

“Υποκλίθηκε” στην Αναντολού ο Ολυμπιακός

Οι ερυθρόλευκοι έπεσαν “θύματα” του… δαιμονισμένου Λάρκιν μέσα στην Κωνσταντινούπολη…

Την… ατυχία να πέσει σε άλλη μία φετινή «εξωγήινη» βραδιά του Σέιν Λάρκιν είχε ο Ολυμπιακός, ο οποίος ηττήθηκε 91-79 από την Αναντολού Εφές, στην Κωνσταντινούπολη, πέφτοντας στο 12-16, ενώ από την άλλη οι πρωτοπόροι Τούρκοι βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 24-4.



Οι «ερυθρόλευκοι» είδαν τον Αμερικανό γκαρντ να σταματά στους 40 πόντους, με 10/15 τρίποντα, αλλά παράλληλα έβαλαν και εκείνοι το… χεράκι τους, μετρώντας 18 λάθη (τα περισσότερα παιδαριώδη), ενώ είχαν και 10/17 ελεύθερες βολές.



Πρώτος σκόρερ των Πειραιωτών ήταν ο Έλις με 14 πόντους, ωστόσο αυτό που μπορεί να κρατήσει ο Γιώργος Μπαρτζώκας ήταν η εμφάνιση του Μπάικς, με 11 πόντους και 8 ασίστ και γενικά να δίνει ένα πολύ θετικό δείγμα. Από την άλλη, σε… ρηχά νερά κινήθηκε ο ΜακΚίσικ με μόλις 5 πόντους, με 2/7 σουτ.

Τα δεκάλεπτα: 29-24, 51-41, 72-55, 91-79