Έβρος: νέες συλλήψεις για παράνομη είσοδο

Συνολικά, από το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου έχουν αποτραπεί 38.480 απόπειρες εισόδου.

Τη "μάχη" προστασίας των συνόρων και την αποτροπή παράνομων εισόδων στη χώρα συνεχίζουν οι ελληνικές Αρχές στον Έβρο.

Σύμφωνα με κυβερνητική ενημέρωση το 12ωρο από τις 06.00 το πρωί της Παρασκευής έως τις 18.00 το απόγευμα της Παρασκευής:

Συνελήφθησαν 16 άτομα. Οι περισσότεροι προέρχονται από το Πακιστάν, το Αφγανιστάν και το Μαρόκο

Εμποδίστηκαν 835 απόπειρες παράνομης εισόδου στην ελληνική επικράτεια

Από τις 06.00 του Σαββάτου 29 Φεβρουαρίου έως τις 18.00 το απόγευμα της Παρασκευής 6 Μαρτίου ο απολογισμός είναι ο ακόλουθος:

Έχουν συλληφθεί 268 άτομα

Έχει αποτραπεί η παράνομη είσοδος σε 38.480 περιπτώσεις

Αποκαλυπτικά της οργανωμένης προσπάθειας των Τούρκων να ασκήσουν πίεση στους χιλιάδες συγκεντρωμένους αλλοδαπούς στην περιοχή του Έβρου, ώστε να τους ωθήσουν να «σπάσουν» τα σύνορα και να περάσουν παρανόμως στην ελληνική επικράτεια είναι τα φωτογραφικά ντοκουμέντα και τα βίντεο από όσα συνέβησαν από νωρίς το πρωί της Παρασκευής στις Καστανιές.