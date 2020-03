Κόσμος

Έβρος: Τούρκοι στρατιώτες δέρνουν μετανάστες για να περάσουν στην Ελλάδα (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Αλγεινή εντύπωση προκαλούν οι εικόνες που κάνουν τον γύρο του κόσμου, με τους κομάντος του Ερντογάν να ξυλοκοπούν άνδρες στην μεθόριο.

Την ώρα που νέα επεισόδια εξελίσσονται στις Καστανιές του Έβρου, με Τούρκους να ρίχνουν χημικά και δακρυγόνα στην ελληνική πλευρά ένα νέο βίντεο έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο αυτό φαίνονται Τούρκοι στρατιώτες να ξυλοκοπούν μετανάστες που θέλουν να επιστρέψουν στην Τουρκία και να τους ωθούν προς τα σύνορα με την Ελλάδα.

Την ίδια ώρα Τούρκοι αστυνομικοί, σε οργανωμένη στοίχιση και με κατάλληλο εξοπλισμό, εκτοξεύουν χημικά και δακρυγόνα προς την ελληνική πλευρά, ενώ στην περιοχή υπάρχουν μικρές εστίες φωτιάς.