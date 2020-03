Κοινωνία

Επίθεση κουκουλοφόρων στον Κυνηγετικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, λόγω… Έβρου (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Πως συνδέεται, σύμφωνα με εκτιμήσεις, η «καταδρομική επίθεση» με την βούληση κυνηγών να βρεθούν στο πλευρό των ακριτών μας.

Επίθεση στα γραφεία του κυνηγετικού συλλόγου Θεσσαλονίκης, πραγματοποίησαν άγνωστοι αργά το βράδυ της Παρασκευής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Thestival.gr, περίπου 15 κουκουλοφόροι, πέταξαν πέτρες στην πινακίδα που φέρει το όνομα του συλλόγου καθώς και στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου στεγάζονται τα γραφεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η Αστυνομία έχει προχωρήσει ήδη σε προσαγωγές υπόπτων.

Να σημειωθεί ότι ο κυνηγετικό σύλλογος ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει επίσκεψη συμπαράστασης στον Έβρο.

Όπως αναφέρει σε βίντεο που έχει αναρτηθεί στη σελίδα του Κυνηγετικού Συλλόγου, ο πρόεδρός του Δημήτρης Παντελάκης, αποφασίστηκε να ξανά δραστηριοποιηθεί η ομάδα πολιτικής προστασίας του συλλόγου, σημειώνοντας ότι οι κυνηγοί είναι έτοιμοι να συνδράμουν στην ασφάλεια της χώρας, εφόσον κληθούν από το ελληνικό κράτος.

Μάλιστα δηλώνει ότι ακολουθώντας το παράδειγμα των κυνηγών του Έβρου οι κυνηγοί της Θεσσαλονίκης είναι έτοιμοι να συμμετέχουν και να αγωνιστούν για την ασφάλεια των πολιτών και όπου αλλού τους επιλέξουν για να βοηθήσουν.