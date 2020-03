Μητσοτάκης στο CNN: “Νεκρή” η συμφωνία με την Τουρκία – Προβοκάτσια της Άγκυρας στα σύνορα μας

Τα δικαιώματα της Ελλάδας για προστασία των συνόρων τόνισε ο Πρωθυπουργός. Τι είπε για όσους συνωστίζονται, στην τουρκική πλευρά, κατά μήκος του Έβρου. Τι ζήτησε από τον Ερντογάν.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παραχώρησε συνέντευξη στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN και στον δημοσιογράφο Ρίτσαρντ Κουέστ.

Απο την αρχή της συνέντευξής του, ξεκαθάρισε ότι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στα σύνορα του Έβρου, δεν αποτελεί μια προσφυγική ή μεταναστευτική κρίση, αλλά οφείλεται σε μια συνειδητή προσπάθεια της Τουρκίας να «εργαλειοποιήσει» το προσφυγικό, για να ικανοποιήσει τις δικές της επιδιώξεις.

«Έχουμε κάθε δικαίωμα να προστατεύσουμε τα σύνορά μας» τόνισε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, περιγράφοντας την εκρηκτική κατάσταση που επικρατεί στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι άνθρωποι που επιχειρούν να περάσουν τα σύνορα, δεν είναι πρόσφυγες από τη Συρία, από το Ιντλίμπ. «Οι περισσότεροι ζουν στην Τουρκία εδώ και χρόνια, μιλάνε την τουρκική γλώσσα» υπογράμμισε.



Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε ξεκάθαρα για τουρκική προβοκάτσια και σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν είναι αυτή που ξεκίνησε τη νέα κρίση. «Η Ελλάδα άνοιξε την καρδιά και τα σπίτια της στους πρόσφυγες» υπογράμμισε, απορρίπτοντας τις κατηγορίες ότι η χώρα μας δεν φέρεται σωστά στους πρόσφυγες.



Παράλληλα, χαρακτήρισε «νεκρή» τη συμφωνία της Τουρκίας με την ΕΕ για το προσφυγικό, εξαιτίας της συστηματικής, μονομερούς παραβίασής της από την Τουρκία. «Η Ευρώπη δεν εκβιάζεται» υπογράμμισε, ενώ κάλεσε τον Τούρκο πρόεδρο να σταματήσει να διαδίδει και να ενθαρρύνει τα «fake news» για την κατάσταση που επικρατεί στα ελληνοτουρκικά σύνορα.



Η συμφωνία Τουρκίας- ΕΕ είναι νεκρή με ευθύνη της Τουρκίας, ανέφερε συγκεκριμένα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στο CNN. «Είναι νεκρή, επειδή η Τουρκία αποφάσισε να παραβιάσει πλήρως τη συμφωνία, εξαιτίας αυτού που συνέβη στη Συρία. Η Τουρκία έχει την υποχρέωση να αποτρέπει τον κόσμο να καταφθάνει στις ακτογραμμές, έχει υποχρέωση να κάνει ό,τι μπορεί για να περιορίζει τους παράνομους διακινητές και να απαγορεύει στον κόσμο να περνά παράνομα τα σύνορα με την Ελλάδα. Αυτό ακριβώς προβλέπει η συμφωνία. Και η Τουρκία κάνει ακριβώς το αντίθετο» σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε και για τον κορονοϊό, τονίζοντας ότι στην Ελλάδα έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα, ενώ υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει νεκρός στη χώρα μας από την επιδημία. Παράλληλα, στάθηκε στην ανάγκη να υπάρξει κοινή, συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση απέναντι στον φονικό ιό.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συνέντευξης, σε ανεπίσημη μετάφραση:

R.QUEST: Σε μια αποκλειστική συνέντευξη από το πρωθυπουργικό γραφείο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μου είπε, που θεωρεί ότι βρίσκεται το πραγματικό πρόβλημα.



Κ.ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Αυτό που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή δεν είναι ουσιαστικά το μεταναστευτικό ή προσφυγικό πρόβλημα. Είναι μια συνειδητή απόπειρα της Τουρκίας να χρησιμοποιήσει μετανάστες και πρόσφυγες ως γεωπολιτικά πιόνια για την προώθηση των δικών της συμφερόντων. Οι άνθρωποι που προσπαθούν να περάσουν στην Ελλάδα δεν προέρχονται από τη Συρία, δεν προέρχονται από το Ιντλίμπ. Ζούσαν στην Τουρκία για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι περισσότεροι μιλούν άπταιστα την τουρκική γλώσσα. Λαμβάνουν την πλήρη υποστήριξη της τουρκικής κυβέρνησης, καθώς τους παρέχει μέσα για τη μεταφορά τους στα σύνορα και βεβαίως η Ελλάδα κάνει αυτό που κάθε κυρίαρχο κράτος έχει το δικαίωμα να κάνει: να προστατέψει τα σύνορά της για κάθε παράνομη είσοδο. Αυτό κάνουμε και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε.

Προφανώς, τις τελευταίες ώρες βλέπουμε αυξημένη ένταση στα σύνορα. Έγιναν απόπειρες να κάψουν το φράχτη που έχουμε. Εκτοξεύθηκαν πολυάριθμα δακρυγόνα εναντίον των δυνάμεών μας. Συνεπώς, φοβούμαι ότι πρόκειται για μια συνεχιζόμενη και πολύ συστηματική πρόκληση εκ μέρους της Τουρκίας που ουδεμία σχέση με τα δεινά αυτών των ανθρώπων. Η Τουρκία τους χρησιμοποιεί και το αποτέλεσμα είναι οι σκηνές που βλέπετε στα ελληνοτουρκικά σύνορα.



R.QUEST: Αυτή ίσως είναι η αιτία, αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι εσείς είστε αυτοί που θα δεχτείτε ως ένα βαθμό το βάρος των καλών και των κακών αντιδράσεων της κοινής γνώμης. Όταν βλέπουμε εικόνες παρόμοιες με αυτές της προηγούμενης εβδομάδας, είναι οι δικές σας δυνάμεις που σταματούν τους μετανάστες. Έτσι δημιουργούνται άσχημες εικόνες. Και το βάρος της ευθύνης το επωμίζεστε εσείς.



Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Δεν βλέπω γιατί να κατηγορούμαστε για κάτι που έχουμε δημοσίως πει ότι θα κάνουμε. Έχουμε κάθε δικαίωμα, Richard, να προστατέψουμε τα σύνορά μας και αυτό ακριβώς κάνουμε. Δεν προκαλέσαμε εμείς αυτή την κρίση, δεν ενθαρρύναμε εμείς τους ανθρώπους αυτούς να εισέλθουν παρανόμως στην Ελλάδα. Ειλικρινά, η χώρα μας ήταν αυτή που τα τελευταία χρόνια δέχτηκε εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες, ανοίξαμε τα σπίτια και τις καρδιές μας. Και θεωρώ εντελώς απαράδεκτο ως πρωθυπουργός αυτής της χώρας, να κατηγορούμαστε ότι δεν μεταχειριστήκαμε αυτούς τους ανθρώπους με τον κατάλληλο τρόπο τη στιγμή της μεγάλης ανάγκης. Η Ελλάδα κατέδειξε τον ανθρωπισμό της καθόλη τη διάρκεια αυτής της κρίσης αλλά αυτό που δεν είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε είναι να εμπλακούμε σε μια διαδικασία κατά την οποία μια άλλη χώρα –συστηματικά– χρησιμοποιεί και εκμεταλλεύεται αυτούς τους ανθρώπους προσπαθώντας να τους στείλει στην άλλη πλευρά των συνόρων. Σε ότι αφορά τη μεθοδολογία και τις μεθόδους μας, δεν κάνουμε χρήση υπερβολικής βίας, είμαστε πάντα αυτοί που αντιδρούμε και όχι αυτοί που προκαλούμε, καθώς απαντούμε στις προκλήσεις που λαμβάνουν χώρα στα σύνορα.

Europe is not going to be blackmailed by Turkey. We are not the ones escalating this conflict, but we have every right to protect our sovereign borders. And we will continue to do so.

