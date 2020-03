Ζώδια

Ζώδια: η ερωτική επανασύνδεση και τα μυστικά της

Δύσκολο κεφάλαιο οι σχέσεις αλλά η αστρολογία έχει για όλα τις απαντήσεις που χρειάζεσαι!

Καβγαδίσατε με το ταίρι σου και φτάσατε στο σημείο να τραβήξετε ξεχωριστούς δρόμους; Απομακρυνθήκατε και τώρα σου λείπει; Δεν ξέρεις πως να κινηθείς για να φέρεις ξανά το ταίρι σου κοντά σου; Δύσκολο κεφάλαιο οι σχέσεις αλλά η αστρολογία έχει για όλα τις απαντήσεις που χρειάζεσαι!

Ακολούθησε τα ερωτικά αστρολογικά μυστικά των ζωδίων και η επιτυχία της επανασύνδεσης θα είναι σίγουρη!

ΚΡΙΟΣ: Το θετικό της υπόθεσης είναι πως ο Κριός τις περισσότερες φορές ξεχνά για ποιο λόγο τσακώθηκε και τα νεύρα του φεύγουν πάρα πολύ γρήγορα. Ωστόσο, αν εσύ πήρες την απόφαση του χωρισμού, μην περιμένεις ότι θα σε δεχτεί με ανοιχτές αγκάλες πίσω, άλλωστε έχει και μεγάλο εγωισμό, τον οποίο δεν μπορεί να παραβλέψει.

ΤΑΥΡΟΣ: Δύσκολη περίπτωση ο Ταύρος, γιατί από τη στιγμή που δοθεί τέλος σε μία σχέση, έστω και αν ο λόγος ήταν ασήμαντος, πεισμώνει και πρέπει να έχεις μεγάλη επιμονή και υπομονή για να καταφέρεις να τον φέρεις και πάλι κοντά σου. Προσοχή: Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τον κάνεις να ζηλέψει ή να αμφισβητήσει τα συναισθήματα που τρέφεις για εκείνον.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Ακόμα και εσένα να μην σου έχει περάσει από το μυαλό μία επανασύνδεση, είναι βέβαιο ότι ο Δίδυμος θα κάνει τον κύκλο του και κάποια στιγμή θα γυρίσει κοντά σου, αφού στατιστικά έχει αποδειχθεί ότι οι Δίδυμοι κάνουν τα περισσότερα «πισωγυρίσματα» στις σχέσεις τους. Ωστόσο, αυτό που πρέπει να θυμάσαι είναι πως ένας Δίδυμος δεν μπορεί να αντέξει τις κλάψες, το παρακαλετό και γενικότερα το δράμα που δημιουργείται όταν τελειώνει μία σχέση.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Ένα να θυμάσαι: Για να καταφέρεις να προσεγγίσεις τον Καρκίνο και για να είστε και πάλι μαζί, πρέπει να τον συγκινήσεις. Δεν ξεχνά εύκολα, δεν διαγράφει εύκολα ανθρώπους από την καρδιά και το μυαλό του, ωστόσο δεν συγχωρεί και εύκολα. Για να καταφέρεις να τον φέρεις λοιπόν στα «νερά» σου, θα πρέπει να του θυμίσεις και πάλι όλες αυτές τις όμορφες στιγμές που έχετε ζήσει μαζί, να τον κάνεις να νιώσει όπως τον πρώτο καιρό που ξεκινήσατε τη σχέση σας.

ΛΕΩΝ: Το Λιονταρίσιο πείσμα και εγωισμός, θα σε κάνουν αρχικά να πιστέψεις ότι ήρθε το τέλος, ότι δεν υπάρχει καμία ευκαιρία να είστε και πάλι μαζί. Χαλάρωσε όμως, γιατί αν βρεις τα κουμπιά του, θα τον κάνεις πραγματικά «αλοιφή», δηλαδή όχι μόνο θα είστε και πάλι μαζί, αλλά θα πάει ο ίδιος γυρεύοντας για να τα ξαναβρείτε. Σε πρώτη φάση, κάνε το Λιοντάρι να ζηλέψει, να καταλάβει ότι δεν κινεί αυτός τα νήματα αλλά εσύ, τσίγκλησε τον εγωισμό του, αλλά μην παρατραβήξεις και πολύ το σκοινί.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Για να τα ξαναβρείς με έναν Παρθένο, θα πρέπει να βρεις άμεσες, πρακτικές και λογικές λύσεις, γιατί πολύ απλά αυτός ο άνθρωπος θέλει πολύ καλά επιχειρήματα για να δώσει μία δεύτερη ευκαιρία σε μία σχέση που έληξε με άδοξο τρόπο! Να θυμάσαι πως μία προσπάθεια δεν είναι ποτέ αρκετή για να φτιάξει αμέσως η σχέση σας, αλλά θα χρειαστεί από την πλευρά σου με ήρεμο τρόπο, αλλά και με διάθεση για συζήτηση, να προσπαθήσεις περισσότερο.

ΖΥΓΟΣ: Μην περιμένεις με σταυρωμένα τα χέρια να κάνει ο Ζυγός την πρώτη κίνηση για να τα ξαναβρείτε. Ο Ζυγός μπορεί να τα έχει βάψει μαύρα για τον χωρισμό σας, αλλά μέχρι να πάρει απόφαση να κάνει το βήμα, θα τον έχουν πιάσει οι ανασφάλειές του, οι φοβίες του και όλο θα αναβάλει να σε προσεγγίσει. Γι’ αυτό λοιπόν πάρε την κατάσταση στα χέρια σου και ανέλαβε δράση. Προσέγγισέ τον με γλυκύτητα, μην του επιρρίπτεις ευθύνες και μην τον κατηγορείς για τα λάθη του, έστω και αν κάποια από αυτά σε πλήγωσαν.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Τα πράγματα εδώ είναι πολύ δύσκολα, γιατί αν ένας Σκορπιός νιώσει αδικημένος, τότε ο έρωτας γίνεται μίσος και εκδίκηση, γι’ αυτό φρόντισε να κινηθείς γρήγορα για να αποκαταστήσεις την κατάσταση, πριν προλάβει να βγάλει τα συμπεράσματά του. Μίλα του ειλικρινά, πες του όλη την αλήθεια, έστω και αν είναι σκληρή και σίγουρα να ξέρεις ότι θα εκτιμήσει πολύ το γεγονός που θα του πεις ακριβώς τι σκέφτεσαι, πώς αισθάνεσαι και για ποιο λόγο αντέδρασες με αυτό τον τρόπο.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Ένα πράγμα δεν μπορεί ο Τοξότης… τις εύκολες καταστάσεις. Όσο πιο δύσκολη είναι μία ερωτική περίπτωση, τόσο περισσότερο κολλάει. Μην αρχίζεις λοιπόν τα τηλεφωνήματα, τις κλάψες, το παρακαλετό και τα γλυκόλογα, γιατί τότε είναι σίγουρο ότι θα βγάλει «κόκκινη κάρτα»! Δείξε ότι κάτι έχει αλλάξει στα συναισθήματά σου, ότι δεν είναι όλα όπως πριν και ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο. Ναι, ένας Τοξότης μπορεί πολύ εύκολα να γυρίσει σελίδα, πολύ απλά γιατί θεώρησε ότι κατέκτησε το στόχο του και ότι δεν έχει πλέον κάτι άλλο να μάθει ή να περιμένει.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Όσο δύσκολα χωρίζει, το ίδιο δύσκολα δίνει και δεύτερη ευκαιρία ο Αιγόκερως, που είναι της άποψης πως οι επιστροφές είναι καταστροφές… Για να μπορέσετε να είστε και πάλι μαζί, θα πρέπει ο λόγος του καβγά και της απομάκρυνσής σας να είχαν ασήμαντη αιτία, αλλιώς τίποτα δεν θα είναι αρκετό για να τον πείσει να αρχίσετε και πάλι από την αρχή. Ο Αιγόκερως λοιπόν, για να κάνει μία επανασύνδεση, πρέπει πρώτα να έχει καταλάβει και αυτός από την πλευρά του τα σφάλματά του, γι’ αυτό λοιπόν προσπάθησε, μέσα από τον ώριμο διάλογο, να φανερώσεις την δική σου πλευρά και να τον πείσεις με τρόπο λογικό ότι και εσύ έχεις τα δίκια σου.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Όπως ο Δίδυμος, έτσι και ο Υδροχόος συγκαταλέγεται στην κατηγορία των ζωδίων, που στατιστικά πραγματοποιούν τις περισσότερες επιστροφές σε παλιότερες σχέσεις. Ο Υδροχόος δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να αδικήσει μία σχέση που αξίζει και για την οποία τρέφει συναισθήματα, έστω και αν φαινομενικά είναι επιπόλαιος και επαναστάτης. Διατήρησε μαζί του μία φιλική επαφή, μίλησέ του, κράτησέ τον μέσα στη ζωή σου, χωρίς να τον πιέζεις να είστε και πάλι μαζί.

ΙΧΘΥΕΣ: Δεν είναι καθόλου δύσκολο να φτιάξεις και πάλι την σχέση σου με έναν Ιχθύ, αρκεί να μην έχει προλάβει ήδη να ερωτευτεί κάποιο άλλο άτομο! Μην ξεχνάς ότι το ψαράκι μπορεί να κλαίει και να χτυπιέται από μία ερωτική απογοήτευση, αλλά την άλλη μέρα να ερωτεύεται σφόδρα κάποιο άλλο άτομο! Το κλειδί της επιτυχίας για μία επανασύνδεση, είναι ο ρομαντισμός!

