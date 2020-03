Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: πάνω από 100.000 κρούσματα παγκοσμίως

Δεύτερος θάνατος εξαιτίας του ιού στη Βρετανία. Αυξηση των κρουσμάτων εκτός της επαρχίας Χουμπέι στην Κίνα. Δύο Αμερικανοί ελεγκτές υγείας βρέθηκαν θετικοί.

Η επιδημία του κορονοϊού ξεπέρασε το όριο των 100.000 κρουσμάτων στον κόσμο, όπου η διάδοσή του επεκτείνεται. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εκτιμά πως η διάδοση του ιού είναι «πολύ ανησυχητική». Συνολικά 92 χώρες έχουν πλέον πληγεί από την Covid-19, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε σχεδόν 3.500 ανθρώπους.

Χώρες λαμβάνουν μέτρα απαγόρευσης εισόδου στο έδαφός τους ή επιβολής καραντίνας σε ταξιδιώτες που προέρχονται από χώρες που έχουν πληγεί. Η Ρωσία έκλεισε επίσης τα σύνορά της στους ταξιδιώτες που φθάνουν από το Ιράν. Στη Βηθλεέμ, την κύρια τουριστική πόλη στα Παλαιστινιακά Εδάφη, οι αρχές εμπόδισαν την είσοδο και την έξοδο τουριστών μετά την ανακάλυψη 16 κρουσμάτων του κορονοϊού στη Δυτική Όχθη του Ιορδάνη, όπου κηρύχθηκε κατάσταση επείγουσας υγειονομικής ανάγκης.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, ο αριθμός των τουριστών στον κόσμο αναμένεται να μειωθεί κατά 1% έως 3% το 2020, κάτι που σημαίνει απώλεια «30 έως 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων». Στον κόσμο, οι πληθυσμοί ορμούν στις μάσκες προστασίας, τα απολυμαντικά, τα γάντια και τις στολές προστασίας. Για να εγγυηθούν ότι οι προμήθειες είναι επαρκείς, πολλά κράτη απαγόρευσαν τις εξαγωγές ιατρικού υλικού.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απηύθυνε έκκληση για «αλληλεγγύη», όμως οι χώρες που έλαβαν τέτοιες αποφάσεις υπεραμύνθηκαν της επιλογής τους. Η Ιταλία, η οποία δεν παράγει μάσκες, θα λάβει σε δύο ημέρες 800.000 από τη Νότια Αφρική, όμως έχει ανάγκη δέκα εκατομμύρια ακόμη για να αντιμετωπίσει την κατάσταση.

Τα κρούσματα στην Ελλάδα ανέρχονται πλέον σε 45, καθώς βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό ακόμη 11 απο τους συνταξιδιώτες του 66χρονου, αλλά και τρεις άνθρωποι που σχετίζονταν με αυτούς.

Οι κινεζικές υγειονομικές αρχές κατέγραψαν 28 νέους θανάτους εξαιτίας της επιδημίας πνευμονίας που προκαλεί ο κορονοϊός, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των ανθρώπων που έχουν υποκύψει στην ασθένεια Covid-19 στην ηπειρωτική Κίνα σε 3.070 ως τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Υγείας. Οι 28 νέοι θάνατοι καταγράφηκαν στην επαρχία Χουμπέι, επίκεντρο της επιδημίας, εκ των οποίων 21 στην πόλη Ουχάν.

Παράλληλα επιβεβαιώθηκαν 99 νέα κρούσματα, σε μια αύξηση του αριθμού αυτών για τρίτη συνεχόμενη ημέρα εκτός της Χουμπέι. Ο συνολικός αριθμός κρουσμάτων κρουσμάτων στην ηπειρωτική Κίνα ανέρχεται μέχρι στιγμής σε 80.651. Είκοσι πέντε κρούσματα καταγράφηκαν εκτός αυτής της κεντρικής επαρχίας της χώρας, η οποία παραμένει σε καραντίνα με την ελπίδα ότι θα ελεγχθεί η εξάπλωση του ιού.

Οι νέες μολύνσεις ανθρώπων στην επαρχία αυτή βρίσκονται σε πτώση για αρκετές εβδομάδες. Τα 74 νέα κρούσματα είναι ο μικρότερος αριθμός που καταγράφηκε έπειτα τα μέτρα απομόνωσης που τέθηκαν σε εφαρμογή στα τέλη Ιανουαρίου, σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή. Ωστόσο, οι κινεζικές αρχές έχουν εντοπίσει 24 εισαγόμενα κρούσματα του ιού στην επαρχία, προκαλώντας φόβους για περαιτέρω εξάπλωση της επιδημίας στην χώρα. Ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί από τον νέο κορονοϊό παγκοσμίως ξεπέρασε χθες τους 100.000.

Οι υγειονομικές αρχές της Νότιας Κορέας ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέγραψαν 174 επιπλέον κρούσματα του κορονοϊού, ως τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό σε 6.767 στη χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας, σύμφωνα με τα Κορεατικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (KCDC). Ο αριθμός των θανάτων παρέμεινε αμετάβλητος στους 44.

Την ίδια ώρα, 21 μέλη του πληρώματος και επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου Grand Princess, που παραμένει αρόδου, στα ανοιχτά του λιμανιού του Σαν Φρανσίσκο, βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό, ανακοίνωσε χθες ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς, ο οποίος συντονίζει τις προσπάθειες αντιμετώπισης της επιδημίας στις ΗΠΑ. Πρόκειται για 19 μέλη του πληρώματος και για δύο επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, το οποίο μεταφέρει περισσότερους από 3.500 επιβάτες. Το πλοίο θα ελλιμενισθεί εντός του Σαββατοκύριακου σε ένα μη εμπορικό λιμάνι, πρόσθεσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος. Όλοι οι επιβαίνοντες του κρουαζιερόπλοιου θα εξεταστούν εκεί για τον Covid-19 και οι νοσούντες θα τεθούν σε καραντίνα, πρόσθεσε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Λευκό Οίκο.

Μετά την εμφάνιση συμπτωμάτων, ύποπτα του κορονοϊού, σε επιβαίνοντες, οι αρχές της Καλιφόρνιας απαγόρευσαν την Πέμπτη την επιστροφή του Grand Princess στο λιμάνι του Σαν Φρανσίσκο, που είχε ταξιδέψει στη Χαβάη και είχε σε προηγούμενο ταξίδι του μεταφέρει δύο επιβάτες που είχαν προσβληθεί από τον Covid-19. Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ επέμενε το κρουαζιερόπλοιο πρέπει να παραμείνει αρόδου έως ότου οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος, που παραπονούνται για συμπτώματα που μπορεί να οφείλονται στον κοροναϊό, να εξεταστούν ώστε να διαγνωσθεί αν έχουν προσβληθεί. Κουτιά με τεστ για τον ιό μεταφέρθηκαν αεροπορικώς με αεροσκάφος της Αμερικανικής Αεροπορικής Εθνοφρουράς την Πέμπτη στο πλοίο, όπου ιατρικό προσωπικό πήρε δείγματα από 46 επιβάτες και μέλη του πληρώματος. Τα δείγματα μεταφέρθηκαν πίσω για ανάλυση σε πολιτειακό εργαστήριο στην περιοχή του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο. Σύμφωνα με τον Πενς τα 21 από αυτά βρέθηκαν θετικά.

Στην πολιτεία της Καλιφόρνιας έχει καταγραφεί ένας θάνατος από τον κορονοϊό, ένας ηλικιωμένος άνδρας από την κομητεία Πλέισερ κοντά στο Σακραμέντο. Οι επιβάτες δήλωσαν ότι έχουν περιοριστεί στις καμπίνες τους από την Πέμπτη το απόγευμα, όπως τους ζήτησε η πλοιοκτήτρια εταιρεία. Μια επιβάτης που μίλησε την Πέμπτη στο Reuters, η 67χρονη Κάθι Ράιντ, συνταξιούχος από το Γκρανπερι του Τέξας, είπε πως εκείνη και άλλοι αισθάνονται ότι βρίσκονται σε κατάσταση «λίμπο».

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι θα προτιμούσε οι επιβάτες στο Grand Princess να παραμείνουν στο πλοίο. Ωστόσο σημείωσε πως θα αφήσει άλλους να πάρουν τη σχετική απόφαση. «Θα προτιμούσα να παρέμεναν στο πλοίο, προσωπικά, αλλά κατανοώ απόλυτα αν θέλουν να τους αποβιβάσουν», τόνισε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους μετά από επίσκεψή του στα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών στην Ατλάντα.

Εξάλλου, δύο ομοσπονδιακοί ελεγκτές υγείας στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό, σύμφωνα με ένα email που στάλθηκε στους συναδέλφους τους σήμερα και το οποίο περιήλθε σε γνώση του πρακτορείου Reuters. Οι ελεγκτές, εργαζόμενοι στα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) διεξήγαγαν δευτεροβάθμιους ιατρικούς ελέγχους σε επιβάτες κατά την άφιξή τους από το εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας και έχουν δεχθεί εντολή να θέσουν τους εαυτούς τους σε απομόνωση έως τις 17 Μαρτίου, αναφέρεται στο email. «Αυτή τη στιγμή, δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε που εκτέθηκαν αυτοί οι δύο ελεγκτές», αναφέρει το μήνυμα που εστάλη από ανώτερο αξιωματούχο του CDC. «Ας κρατήσουμε τις σκέψεις μας στους συναδέλφους μας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου».

Την ίδια ώρα, οι αυστριακές αρχές θα ξεκινήσουν να πραγματοποιούν επιτόπιους ιατρικούς ελέγχους στα σύνορα της χώρας με την Ιταλία για διάρκεια δύο εβδομάδων με αφετηρία την ερχόμενη εβδομάδα, σε απόκριση στην επιδημία του κορονοϊού, από την οποία η Ιταλία έχει πληγεί περισσότερο από κάθε άλλη χώρα στην Ευρώπη, ανακοίνωσε χθες ο Αυστριακός καγκελάριος Σεμπάστιαν Κουρτς. Η Αυστρία, το δυτικό τμήμα της οποίας είναι σφηνωμένο μεταξύ Ιταλίας και Γερμανίας, αποτελεί ζωτικό διάδρομο μεταφορών μεταξύ των δύο αυτών χωρών. Περισσότερο από τα μισά φορτία εμπορευμάτων που διασχίζουν τις Άλπεις περνούν από την Αυστρία.

Η Βιέννη έχει μέχρι στιγμής αποφύγει την εισαγωγή ελέγχων στα σύνορά της, αλλά χθες η αυστριακή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι πλέον θα ενεργήσει για να προσπαθήσει να επιβραδύνει την εξάπλωση του ιού από τη βόρεια Ιταλία. Η Αυστρία έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής 63 κρούσματα, δήλωσε ο Κουρτς, σε σύγκριση με τα 4.636 κρούσματα στην Ιταλία, όπου έχουν πεθάνει 197 άνθρωποι.

«Σχετικά με το ζήτημα των ελέγχων, των ιατρικών ελέγχων στα σύνορα, μπορείτε να το φανταστείτε με τον εξής τρόπο - ασφαλώς η αστυνομία είναι υπεύθυνη για να αποφασίζει για ποια αυτοκίνητα έχει νόημα και για ποια όχι, ειδικά με βάση τις πινακίδες κυκλοφορίας» ανέφερε ο Αυστριακός καγκελάριος σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μαζί με τους υπουργούς Εσωτερικών και Υγείας. Πρόσθεσε ότι μια έμμεση επίπτωση θα ήταν ότι «ασφαλώς αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερη συνειδητοποίηση, σε μια ορισμένη μείωση των συνοριακών διαβάσεων και ίσως σε μεγαλύτερο δισταγμό να πραγματοποιήσει κανείς περιττές μετακινήσεις σε περιοχές που βρίσκονται σε κίνδυνο». Ο Κουρτς ανακοίνωσε επίσης ότι λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού η χώρα του απαγόρευσε τις απευθείας πτήσεις προς το Ιράν, την Νότια Κορέα και τις ιταλικές πόλεις Μιλάνο και Μπολόνια. Η Αυστρία δεν έχει απευθείας αεροπορική σύνδεση με την Κίνα.

Εξάλλου, ένας δεύτερος άνθρωπος έχασε τη ζωή του στη Βρετανία εξαιτίας του κορονοϊού, επιβεβαίωσε χθες ο Κρις Γουίτι, επικεφαλής της Υγειονομικής Υπηρεσίας της Αγγλίας. Ο ασθενής νοσηλευόταν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Μίλτον Κέινς, τόνισε.