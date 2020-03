Κόσμος

Ο Ερντογάν απαγόρευσε τις διελεύσεις μεταναστών από το Αιγαίο

Ο Τούρκος πρόεδρος θα μεταβεί στις Βρυξέλλες τη Δευτέρα 9 Μαρτίου. Εντολή στην τουρκική ακτοφυλακή να μην επιτρέπει πλέον σε μετανάστες να επιχειρούν να διασχίσουν το Αιγαίο...

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έδωσε εντολή στην τουρκική ακτοφυλακή να μην επιτρέπει πλέον σε μετανάστες να επιχειρούν να διασχίσουν το Αιγαίο, στην προσπάθειά τους να φτάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοίνωσε την Παρασκευή η ακτοφυλακή, σύμφωνα με το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa).

«Οι διελεύσεις παράτυπων μεταναστών από το Αιγαίο δεν επιτρέπονται επειδή αυτό είναι επικίνδυνο», υπογραμμίζει η ανακοίνωση της τουρκικής ακτοφυλακής, που επικαλείται ένα προεδρικό διάταγμα.

Το υπουργείο Εσωτερικών θα επιβλέψει την εφαρμογή του διατάγματος αυτού. «Ενώ η αρχή της μη παρέμβασης με τους παράτυπους μετανάστες που επιθυμούν να φύγουν από την Τουρκία παραμένει να εφαρμόζεται, μια τέτοια προσέγγιση δεν αφορά τις θαλάσσιες διελεύσεις εξαιτίας κινδύνων που απειλούν τη ζωή», προσθέτει η ανακοίνωση.

Εξάλλου, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα μεταβεί στις Βρυξέλλες τη Δευτέρα 9 Μαρτίου, ανακοίνωσε η τουρκική κυβέρνηση. «Ο πρόεδρος σχεδιάζει να πραγματοποιήσει μονοήμερη επίσκεψη εργασίας στις Βρυξέλλες στις 9 Μαρτίου», υπογραμμίζει η ανακοίνωση.

Παράλληλα ο Τούρκος πρόεδρος είχε τηλεφωνική συνομιλία χθες με τον Αντρέι Πλένκοβιτς, πρωθυπουργό της Κροατίας, που ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ, με θέμα τις πρόσφατες εξελίξεις στη συριακή επαρχία Ιντλίμπ και τους αιτούντες άσυλο που επιθυμούν να περάσουν στην Ευρώπη, ανέφερε η Άγκυρα.

Ο Ερντογάν ανέφερε στον Κροάτη πρωθυπουργό ότι η ΕΕ έχει υποχρέωση να παράσχει την απαραίτητη προστασία στους πρόσφυγες που έχουν φτάσει στα σύνορά της, τηρώντας τις διεθνείς της υποχρεώσεις. Επίσης τόνισε ότι το κλείσιμο των συνόρων δεν θα εξαλείψει την ευθύνη ευρωπαϊκών χωρών με βάση το Διεθνές Δίκαιο.