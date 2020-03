Οικονομία

Κορονοϊός: οι G20 δεσμεύονται να λάβουν δημοσιονομικά και νομισματικά μέτρα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Οι χώρες της Ομάδας των 20 δεσμεύονται να λάβουν «κατάλληλα» μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορονοϊού...

Οι υπουργοί Οικονομικών και οι κεντρικοί τραπεζίτες των χωρών της Ομάδας των 20 (G20) δεσμεύθηκαν χθες Παρασκευή να λάβουν τα «κατάλληλα» δημοσιονομικά και νομισματικά μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της επιδημίας του κορονοϊού και για την προστασία της οικονομικής ανάπτυξης από κλονισμούς.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε στη δημοσιότητα από την Σαουδική Αραβία, που ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της G20, οι υπουργοί Οικονομικών, οι οποίοι συναντήθηκαν στο Ριάντ τον περασμένο μήνα, δήλωσαν ότι χαιρετίζουν τα μέτρα και τα σχέδια που έχουν ήδη αναπτύξει χώρες για τη στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας.

«Είμαστε έτοιμοι να λάβουμε περαιτέρω μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών και νομισματικών μέτρων, κατά περίπτωση, για να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση του ιού, να στηρίξουμε την οικονομία κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης και να διατηρήσουμε την ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος», ανέφερε η Ομάδα των 20.