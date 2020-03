Οικονομία

Πάιατ: FSRU και λιμάνι Αλεξανδρούπολης μοχλοί του οράματος για οικονομική ανάπτυξη

«Με τον περιφερειάρχη Χρήστο Μέτιο, τον αντιπεριφερειάρχη Δημήτρη Πέτροβιτς και τον βοηθό υπουργό Εξωτερικών Μάθιου Πάλμερ, η επίσκεψή μας είναι μία χειρονομία αλληλεγγύης στο λαό της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που φέρει το κύριο βάρος της αναζωπυρωμένης μεταναστευτικής κρίσης και μία έκφραση του οράματός μας για την οικονομική ανάπτυξη, με κεντρικό μοχλό το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και το FSRU».

Τα παραπάνω ανέφερε σε ένα tweet, ο Αμερικανός πρέσβης, Τζέφρι Πάιατ, μετά τη συνάντησή του στην Αλεξανδρούπολη με τον περιφερειάρχη Χρήστο Μέτιο, τον αντιπεριφερειάρχη Έβρου, Δημήτρη Πέτροβιτς, παρουσία και του βοηθού υπουργού Εξωτερικών, Μάθιου Πάλμερ.

Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός αξιωματούχος μετέβη στην Αλεξανδρούπολη καθώς θα συμμετέχει στην σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στον Οργανισμό Λιμένα, με τη διοίκηση του Οργανισμού, τον πρόξενο των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη, Γκρέγκορι Φλέγκερ και τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή.