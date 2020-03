Κοινωνία

Ζαχαράκη στον ΑΝΤ1 για κορονοϊό: τα σχολεία κλείνουν όταν το κρίνει ο ΕΟΔΥ

Τι είπε η Υφυπουργός Παιδείας στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» για τα μέτρα πρόληψης στα σχολεία και την προσπάθεια αποτροπής της μετάδοσης της επιδημίας.

«Όπου υπάρχει ειδική εισήγηση του ΕΟΔΥ και με απόφαση του Υπουργού Υγείας, για προληπτικούς λόγους τα σχολεία κλείνουν», τόνισε η Υφυπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Πρωινοί Τύποι».

Η κ. Ζαχαράκη επεσήμανε ακόμη ότι στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται, «ισχύουν και οι απαγορεύσεις εκδρομών προς τις τρεις περιοχές που βρίσκονται στην δίνη: Ηλεία, Αχαΐα και Ζάκυνθο και φυσικά οι εκδρομές στο εξωτερικό».

«Έχουμε στείλει οδηγίες και με βίντεο για τα προληπτικά μέτρα που πρέπει να τηρούν τα παιδάκια μας και αυτές οι οδηγίες επαναλαμβάνονται τακτικά», σημείωσε η Υφυπουργός Παιδείας, τονίζοντας ότι γίνεται ότι πρέπει για την αποφυγή μετάδοσης της επιδημίας σε μαθητές.