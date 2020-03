Πολιτική

Χατζηδάκης στον ΑΝΤ1: μονόδρομος οι ουσιαστικές κυρώσεις της ΕΕ στην Τουρκία, εάν…

Τι λέει ο ΥΠΕΝ στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» για τις τουρκικές προκλήσεις, τις κινήσεις του Ερντογάν και την στάση της ΕΕ. Τι είπε για την αποσυμφόρηση των νησιών και τον κορονοϊό.

«Η Κυβέρνηση έχει αντιδράσει αποτελεσματικά στις τουρκικές προκλήσεις στον Έβρο. Δεχόμαστε μια εισβολή καθοδηγούμενη από την πλευρά της Τουρκίας. Τα σύνορα και η αξιοπρέπεια της χώρας δεν είναι διαπραγματεύσιμα», τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι».

Όπως συμπλήρωσε, «ακόμη, οτιδήποτε λέγεται από την τουρκική πλευρά, τίποτα δεν αφήνουμε να πέσει κάτω και διεθνώς υπάρχει ένα κύμα στήριξης των ελληνικών θέσεων»

«Βλέπετε την κινητικότητα που υπάρχει σε διπλωματικό επίπεδο, υπάρχουν συνεδριάσεις οργάνων και ανακοινώσεις στο πλαίσιο της ΕΕ οι οποίες μας ικανοποιούν, ενώ βλέπουμε και τις συναντήσεις και τις δηλώσεις που κάνει ο Ερντογάν για την προσπάθεια αποτροπής από τις τουρκικές Αρχές όσων επιχειρήσουν να περάσουν το Αιγαίο, αλλά και τις άλλες που γίνονται για εσωτερική κατανάλωση», σημείωσε ο Υπ. Ενέργειας.

Αναφερόμενος στην πίεση που δέχεται η Ελλάδα στον Έβρο και στο Αιγαίο, ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι «το θέμα είναι και ευρωπαϊκό, η ΕΕ δεν μπορεί να μένει με σταυρωμένα τα χέρια», σημειώνοντας ότι «η συμφωνία με την Τουρκία για το Μεταναστευτικό είναι “νεκρή”», τονίζοντας ότι «εάν δεν γίνει κάτι για να αλλάξει αυτό, ο μόνος δρόμος για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οι ουσιαστικές κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας».

Σε ότι αφορά τον υπερπληθυσμό παράτυπων μεταναστών και αιτούντων άσυλου, ο κ. Χατζηδάκης είπε «η Κυβέρνηση έχει επισημάνει ότι δεν μπορούν τα νησιά μας να σηκώνουν όλο το βάρος και ότι χρειάζεται να δείξουν αλληλεγγύη οι άλλες περιοχές της Ελλάδας», συμπληρώνοντας «έχουμε προσπαθήσει να προχωρήσουμε όσο γρήγορα γίνεται και θέλουμε μια καλή διάθεση και συνεργασία με τους δημάρχους και την περιφέρεια στο βόρειο Αιγαίο, ώστε να προχωρήσουμε άμεσα με την αποσυμφόρηση των νησιών»

Σε ότι αφορά τον κορονοϊό, ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι «οι φορείς της Ενέργειας είναι σε επαγρύπνηση για την αντιμετώπιση όποιων τυχόν προβλημάτων» τονίζοντας ότι «δεν μπορεί λόγω του ιού να μείνει η Ελλάδα χωρίς ρεύμα και φυσικό αέριο».