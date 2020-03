Αθλητικά

Davis Cup: η εθνική προκρίθηκε στο World Group II με νίκη του Τσιτσιπά

Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε εύκολα ύστερα από αγώνα διάρκειας 62 λεπτών και χάρισε στην εθνική ομάδα τη νίκη και την πρόκριση στο World Group II του Davis Cup.

Την πρόκριση στο World Group II του Davis Cup πανηγύρισε σήμερα (7/3) η εθνική ομάδα τένις. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα αντιμετώπισε τις Φιλιππίνες στη Μανίλα και επικράτησε με 3-1, παίρνοντας το «εισιτήριο» της ανόδου.

Υπενθυμίζεται ότι η εθνική προηγείτο με 2-0 χάρη στις δύο νίκες που πέτυχαν χθες οι αδελφοί Τσιτσιπά. Η «γαλανόλευκη» είχε την ευκαιρία να σφραγίσει την πρόκριση με νίκη στον αγώνα του διπλού, ωστόσο οι Φράνσις Κέισι Αλκαντάρα και Ρούμπεν Γκονζάλες επιβλήθηκαν των Μάρκου Καλοβελώνη και Πέτρου Τσιτσιπά με 7-6(5), 6-4, ύστερα από αγώνα διάρκειας 1 ώρας και 38 λεπτών, με αποτέλεσμα οι Φιλιππίνες να μειώσουν σε 2-1.

Έτσι, οι δύο ομάδες έδωσαν και τέταρτο παιχνίδι, όπου ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετώπισε τον Τζέσον Πατρομπόν. Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε εύκολα με 6-2, 6-1 ύστερα από αγώνα διάρκειας 62 λεπτών και χάρισε στην εθνική ομάδα τη νίκη με 3-1 και την πρόκριση στο World Group II του Davis Cup.