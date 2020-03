Πολιτική

Τζανακόπουλος στον ΑΝΤ1: ο Μητσοτάκης χρησιμοποιεί για ίδιον όφελος την κρίση στα σύνορα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

«Τα χερσαία σύνορα είναι πάντα κλειστά», είπε στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι». Τι ζήτησε από το ελληνικό Υπ. Εξωτερικών για όσα καταγγέλλει ο Ερντογάν.

«Ο Ερντογάν χρησιμοποιεί τους πρόσφυγες ως μέσο πίεσης, εργαλειοποιεί τους πρόσφυγες για να επιτύχει οφέλη», είπε ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι».

Όπως είπε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, «φαίνεται ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά σε ότι αφορά την διαχείριση του ζητήματος από την ελληνική πλευρά», συμπληρώνοντας ότι «Ο κ. Μητσοτάκης θέλει να αξιοποιήσει την κατάσταση προς ίδιον όφελος, προκειμένου να ξεφύγει από την κατάσταση στην οποία βρισκόταν, θέλει να αξιοποιήσει την κρίση ως μια επικοινωνιακή ευκαιρία».

«Τα χερσαία σύνορα είναι πάντοτε κλειστά. Δεν μπορείς να περάσεις εάν δεν έχεις ταξιδιωτικά έγγραφα. Τώρα η Κυβέρνηση μεταφέρει το επικοινωνιακό κέντρο βάρους στον Έβρο, λέγοντας ότι κάνει μια επιχείρηση υπεράσπισης των συνόρων, ενώ το πραγματικό θέμα το αντιμετωπίζουμε στα νησιά», υποστήριξε ο κ. Τζανακόπουλος.

Σχολιάζοντας τα νέα επεισόδια, το πρωί του Σαββάτου, στην οριογραμμή του Έβρου, όπου Έλληνες στρατιώτες είχαν πάρει «θέσεις βολής», πεσμένοι πρηνηδόν, ο κ. Τζανακόπουλος αναρωτήθηκε «οι στρατιώτες που είναι εκεί, τι ακριβώς θα κάνουν ένα περάσουν οι άνθρωποι στα ελληνικά σύνορα;», προσθέτοντας «δεν είπα ότι δεν πρέπει να στείλουμε Στρατό, αλλά ότι δεν πρέπει να χαϊδεύουμε τα αυτιά παραστρατιωτικών και ακροδεξιών».

Σε ότι αφορά την τουρκική προπαγάνδα και αιτιάσεις για υιοθέτηση της από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τζανακόπουλος είπε «βλέπουμε μια εικόνα έντασης, όμως ποιος ρίχνει τα χημικά και γιατί, αυτό δεν το ξέρουμε», λέγοντας «αντί να εγκαλεί τον ΣΥΡΙΖΑ ότι υιοθετεί την προπαγάνδα του Ερντογάν, το Υπουργείο Εξωτερικών οφείλει με μεγάλη καθαρότητα να απαντήσει για όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας».

Ο κ. Τζανακόπουλος επιτέθηκε στην Κυβέρνηση και για την αναστολή επί έναν μήνα της εξέτασης αιτήσεων παροχής ασύλου, λέγοντας ότι «αυτή αντίκειται στο διεθνές δίκαιο», συμπληρώνοντας ότι «ουσιαστικά θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη συγκέντρωση πληθυσμού παράτυπων μεταναστών στα νησιά, καθώς δεν μπορούν να γίνουν απελάσεις εάν δεν έχουν εξαντληθεί όλα τα άλλα μέσα που αφορούν κάθε άνθρωπο».