Κοινωνία

Σεισμός στις Αλκυονίδες, αισθητός στην Αττική

Σεισμός ταρακούνησε την Αθήνα. Τα στοιχεία της δόνησης...

Σεισμική δόνηση 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έγινε αισθητή στην Αθήνα, στις 10.20 σήμερα το πρωί.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στην περιοχή των Αλκυονίδων, 23 χλμ. βόρεια – βορειοανατολικά της Κορίνθου και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χλμ.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές της Αττικής και της Αθήνας.

"Δεν υπάρχει θέμα ανησυχίας από τον πρωινό σεισμό στον Κορινθιακό" δήλωσε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας. "Ο σεισμός έγινε αισθητός στην Κόρινθο και λιγότερο αισθητός στην Αθήνα. Παρακολουθούμε το φαινόμενο αλλά δεν ανησυχούμε" πρόσθεσε ο κ. Λέκκας.