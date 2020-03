Κοινωνία

Αποκλειστικό ΑΝΤ1: αποζημίωση -“μαμούθ” για τον 11χρονο Μάριο που σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα

Τι λένε οι γονείς του αδικοχαμένου παιδιού στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι». Για ιστορική απόφαση κάνει λόγο ο συνήγορος τους.

«Πρόκειται για απόφαση που έχει ληφθεί για πρώτη φορά στα δικαστικά χρονικά της χώρας μας», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» επεσήμανε ο συνήγορος της οικογένειας του 11χρονου Μάριου, που έπεσε νεκρός μέσα στο σχολείο του, στο Μενίδι, από αδέσποτη σφαίρα, σχολιάζοντας την επιδίκαση αποζημίωσης ύψους 500.000 ευρώ στην οικογένεια του αδικοχαμένου παιδιού.

«Το περιστατικό τελικά αυτό αποτέλεσε το επισφράγισμα μιας μακρόχρονης περιόδου έξαρσης της εγκληματικότητας στην επίμαχη περιοχή», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην απόφαση, όπως είπε ο κ. Θεόδωρος Μαντάς, λέγοντας ότι το διάστημα πριν από το περιστατικό είχαν σχηματιστεί 339 ποινικές δικογραφίες στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής για οπλοκατοχή, άσκοπους πυροβολισμούς κτλ, προσθέτοντας ότι όπως αναφέρεται στην απόφαση «η σφαίρα που σκότωσε τον 11χρονο Μάριο ήταν αδέσποτη, όμως δεν είναι αδέσποτες οι ευθύνες για αυτήν, οι οποίες βαρύνουν την ελληνική Πολιτεία, που οφείλει να προστατεύει τους πολίτες της».

Η μητέρα του 11χρονου Μάριου, η οποία ήταν δασκάλα στο σχολείο του και βρισκόταν δίπλα στο παιδί όταν σωριαζόταν νεκρό από την αδέσποτη σφαίρα, είπε χαρακτηριστικά ότι «για τον χαμό του παιδιού μου φταίνε δύο: αυτός που πυροβολούσε και η Πολιτεία που του επέτρεψε να πυροβολεί. Αυτός εξακολουθεί να κυκλοφορεί ελεύθερος»

Μάλιστα, σχολιάζοντας «δηκτικά» δηλώσεις αξιωματούχων την περίοδο μετά το δυστύχημα, η χαροκαμένη μητέρα είπε «ο πυροβολισμός του παιδιού μας δεν ήταν τυχαίο γεγονός, δεν ήταν “μια στραβή”, προσθέτοντας ότι «η απόφαση αυτή της Πολιτείας δείχνει ότι είχε εγκαταλειφθεί η περιοχή μας».

Περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές, η μητέρα του Μάριου είπε ότι το κακό έγινε στο σχολείο, στην διάρκεια γιορτής, λέγοντας ότι επικρατούσε «ένα κλίμα χαράς, ένα κλίμα γιορτής, με πολλά παιδιά και γονείς. Εγώ έπρεπε να ηρεμήσω τα παιδιά και ξαφνικά ακούω ότι ο Μάριος έπεσε κάτω».

Σημείωσε πάντως ότι παρά το αποτέλεσμα του αγώνα της ίδιας και του συζύγου της, «δεν υπάρχει ποτέ απόλυτη δικαίωση όταν έχεις χάσει το παιδί σου».

Ο πατέρας του 11χρονου Μάριου, είπε ότι είναι μια πρωτοφανής δικαστική απόφαση και ότι νιώθει δικαίωση για αυτήν την απόφαση, μετά και τον αγώνα που έκανε αφού χάθηκε το παιδί του αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι η απόφαση «χρεώνει τις ευθύνες που αναλογούν για τον χαμό του παιδιού μου στο Κράτος και στην ελληνική Πολιτεία».