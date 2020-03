Πολιτική

Τουρκική πρόκληση και με υπερπτήσεις το Σάββατο

"Στα κόκκινα" συντηρεί την ένταση η Άγκυρα, στέλνοντας μαχητικά της πολεμικής αεροπορίας επάνω απο ελληνικά νησιά.

πεδίο μάχης στα σύνορα στον Έβρο, αλλά και τις εντεινόμενες προκλήσεις με τουρκικές ακταιωρούς στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, σημειώνονται και παραβιάσεις του FIR Αθηνών. Αυξάνει την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις η Άγκυρα, καθώς εκτός απο τοαλλά και τις εντεινόμενες, σημειώνονται και παραβιάσεις του FIR Αθηνών.





Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στις 10:09 του Σαββάτου, ένα ζεύγος τουρκικών F-16 εισήλθε στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης και έκανε υπέρπτηση πάνω απο τους Λειψούς, σε ύψος μόλις 3.100 ποδών.





Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν από αντίστοιχα ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική.