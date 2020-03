Υγεία - Περιβάλλον

Νέο σποτ για τον κορονοϊό - Σε λειτουργία η γραμμή 1135

Τετραψήφιος αριθμός στην διάθεση των πολιτών. Σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε κρίσιμη κατάσταση ο 66χρονος.

Τετραψήφιο αριθμό, το 1135, θέτει απο σήμερα ο ΕΟΔΥ στην διάθεση των πολιτών, αναφορικά με ερωτήματα και απορίες γύρω απο τον κορονοϊό. Σύμφωνα με τον Eθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας η τηλεφωνική γραμμή 1135, επί 24ώρου βάσεως, θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον νέο κορονοϊό.

Το πρωί συνεδρίασε, παρουσία του Υπουργού Υγείας, η Επιτροπή Αντιμετώπισης Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες.

Ακολούθως, ξεκίνησε διευρυμένη σύσκεψη για τον κορονοϊό, τα μέτρα για τη δημόσια υγεία και τις επιπτώσεις στην οικονομία, στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στη σύσκεψη μετέχουν, ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ο Υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, ο Γενικός Γραμματέας Πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ Παναγιώτης Αρκουμανέας και ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας Σωτήρης Τσιόδρας.

Σε κρίσιμη κατάσταση ο 66χρονος

Τα κρούσματα στην Ελλάδα, επισήμως σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, ανέρχονται μέχρι στιγμής σε 45, με σοβαρότερο όλων αυτό του 66χρονου συνταξιούχου εκπαιδευτικού, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος, στο Νοσοκομείο του Ρίου.

Ο ΕΟΔΥ έδωσε το Σάββατο στην δημοσιότητα και νέο σποτ με οδηγίες και μέτρα προφύλαξης, ιδίως για τις ευπαθείς ομάδες.