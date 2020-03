Πολιτική

Μηταράκης: “τέλος” τα επιδόματα σε όσους πήραν άσυλο

Τι λέει ο Υπ. Μετανάστευσης για τα επεισόδια στα νησιά, τα κλειστά κέντρα και τις προκλήσεις στον Έβρο.

Την βαθύτατη λύπη του για τα πρόσφατα γεγονότα στα νησιά εξέφρασε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης. Μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ο κ. Μηταράκης είπε «αντιληφθήκαμε από νωρίς την ανάγκη, γνωρίζοντας το τι γίνεται στη Συρία, τα νησιά να θωρακιστούν» τόνισε ο κ. Μηταράκης και συμπλήρωσε πως «τα νησιά με ανοιχτές δομές και 42.000 ελεύθερους μετανάστες πάνω τους δεν βρίσκονταν στο επίπεδο ασφαλείας που θέλαμε. Μπορεί να κατακρίθηκε η επέμβαση της Κυβέρνησης μας για να γίνουν άμεσα τα κλειστά κέντρα στα νησιά, αλλά αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι είχαμε την πληροφόρηση και, επομένως την ευθύνη να θωρακίσουμε τα νησιά από τη σημερινή κατάσταση».

Εν συνεχεία, ο κ. Μηταράκης υπογράμμισε ότι «η χώρα μας θα αντιδράσει συντεταγμένα σε οποιαδήποτε επιβουλή των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Για εμάς, η Ελλάδα είναι πάνω από όλα. Έχουμε ορκιστεί πίστη στο Σύνταγμα και στο γενικό συμφέρον του ελληνικού λαού. Το κάνουμε πράξη με την αποφασιστική αποτροπή των παραβιάσεων των εθνικών συνόρων. Χρειαζόμαστε όλοι να στηρίξουν αυτήν την προσπάθεια».

Για τα νέα κλειστά κέντρα για όσους εισήλθαν παράνομα στη χώρα από 1η Μαρτίου, ο κ. Μηταράκης ανέφερε ότι «θέλουμε να δημιουργήσουμε δύο κλειστά κέντρα σε Σέρρες και Αττική που θα έχουν 1.000 θέσεις φιλοξενίας και προσωρινή λειτουργία. Η ένταση στα νησιά έχει επηρεάσει και τους Δήμους της ηπειρωτικής Ελλάδας. Αυτό δε βοηθά την εθνική προσπάθεια να αντιμετωπίσει την Ελλάδα. Χρειαζόμαστε τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών. Δεν μπορούμε να αφήσουμε όλο τον κόσμο στα νησιά».

Για την Κοινή Δήλωση Ε.Ε.-Τουρκίας, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου επεσήμανε ότι «η Τουρκία είναι αυτή που δεν εφάρμοζε την υποχρέωση της να αποτρέψει ροές από τα νησιά. Αυτή τη στιγμή, η Κοινή Δήλωση δεν εφαρμόζεται στην πράξη. Πάντως, αν υπάρξει συζήτηση της Ευρώπης για νέα Συμφωνία με τη Τουρκία είναι απαραίτητα δύο συστατικά. Πρώτον, να μην οδηγηθούν πάλι σε συμφόρηση τα νησιά του Αιγαίου. Δεύτερον, να είναι πολύ πιο γρήγορες και απλές οι επιστροφές προς τη Τουρκία».

Για ενδεχόμενη προβοκάτσια από τη Τουρκία, ο κ. Μηταράκης ανέφερε ότι «είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο. Είναι φανερό ότι η τουρκική πλευρά ενεργά υποστηρίζει την παράνομη είσοδο μεταναστών στη χώρα μας. Οι ένοπλες δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας έχουν αποδείξει ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε πρόκληση αποτελεσματικά».

«Με τροπολογία που ψηφίστηκε χθες, διακόπτει η χώρα μας εντός 30 ημερών και την παροχή φιλοξενίας και την παροχή επιδομάτων για όσους παίρνουν άσυλο. Από εκεί και πέρα, έχουν την υποχρέωση να δουλέψουν για τα προς το ζην. Αυτό κάνει τη χώρα μας λιγότερο θελκτικό προορισμό για τις μεταναστευτικές ροές. Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ ζήτησαν να τους κρατάμε μέσα στις δομές. Αυτό οδηγεί σε μια λογική πολλών δομών. Εμείς δε το θέλουμε. Θέλουμε λίγες, κλειστές και καλά φυλασσόμενες δομές», υποστήριξε ο κ. Μηταράκης.

«Οι ακρίτες φυλάνε όχι μόνο τον Έβρο και τα νησιά, αλλά ολόκληρη την Ευρώπη», κατέληξε χαρακτηριστικά.