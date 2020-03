Έλληνας οπαδός έβρισε τους Αντετοκούνμπο (βίντεο)

Απίστευτο περιστατικό στο Λος Άντζελες όπου Έλληνας, μετά το τέλος του αγώνα των Μπακς, έβρισε τον Γιάννη και τον Θανάση Αντετοκούνμπο!

Μια απερίγραπτη εμπειρία βίωσαν οι αδελφοί Αντετοκούνμπο μετά τη λήξη του αγώνα με τους Λέικερς στο Λος Άντζελες, όπου το Μιλγουόκι ηττήθηκε με 113-103.

Ο "Giannis" πήγαινε προς τα αποδυτήρια του «Στέιπλς Σέντερ», όταν άρχισε να τον βρίζει ένας Έλληνας οπαδός.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, ο οποίος ακολουθούσε, έτρεξε προς τη μεριά του οπαδού για να ζητήσει το λόγο, ενώ το σκηνικό έλαβε τέλος μετά από λίγα δευτερόλεπτα, με τους δύο διεθνείς να παίρνουν στη συνέχεια το δρόμο για τα αποδυτήρια.

Giannis and his brother Thanasis Antetokounmpo got into heated exchange with a fan on the way to the locker room after their loss to the #Lakers pic.twitter.com/fnMKM92Z8A