Τα μηνύματα Μητσοτάκη στον Ερντογάν για fake news και σύνορα

«Έχουμε κάθε δικαίωμα να προστατεύσουμε τα σύνορά μας» τόνισε ο πρωθυπουργός στο CNN. Τι απαντά η Άγκυρα.

Πολλαπλά μηνύματα στην Άγκυρα και τον Τούρκο Πρόεδρο, Ταγίπ Ερντογάν, έστειλε ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω συνέντευξής του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

Από την αρχή της συνέντευξής του, ξεκαθάρισε ότι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στα σύνορα του Έβρου, δεν αποτελεί μια προσφυγική ή μεταναστευτική κρίση, αλλά οφείλεται σε μια συνειδητή προσπάθεια της Τουρκίας να «εργαλειοποιήσει» το προσφυγικό, για να ικανοποιήσει τις δικές της επιδιώξεις. «Έχουμε κάθε δικαίωμα να προστατεύσουμε τα σύνορά μας» τόνισε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, περιγράφοντας την εκρηκτική κατάσταση που επικρατεί στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι άνθρωποι που επιχειρούν να περάσουν τα σύνορα, δεν είναι πρόσφυγες από τη Συρία, από το Ιντλίμπ. «Οι περισσότεροι ζουν στην Τουρκία εδώ και χρόνια, μιλάνε την τουρκική γλώσσα» υπογράμμισε.

Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε ξεκάθαρα για τουρκική προβοκάτσια και σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν είναι αυτή που ξεκίνησε τη νέα κρίση. «Η Ελλάδα άνοιξε την καρδιά και τα σπίτια της στους πρόσφυγες» υπογράμμισε, απορρίπτοντας τις κατηγορίες ότι η χώρα μας δεν φέρεται σωστά στους πρόσφυγες. Παράλληλα, χαρακτήρισε «νεκρή» τη συμφωνία της Τουρκίας με την ΕΕ για το προσφυγικό, εξαιτίας της συστηματικής, μονομερούς παραβίασής της από την Τουρκία. «Η Ευρώπη δεν εκβιάζεται» υπογράμμισε, ενώ κάλεσε τον Τούρκο πρόεδρο να σταματήσει να διαδίδει και να ενθαρρύνει τα «fake news» για την κατάσταση που επικρατεί στα ελληνοτουρκικά σύνορα.

Η συμφωνία Τουρκίας- ΕΕ είναι νεκρή με ευθύνη της Τουρκίας, ανέφερε συγκεκριμένα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στο CNN. «Είναι νεκρή, επειδή η Τουρκία αποφάσισε να παραβιάσει πλήρως τη συμφωνία, εξαιτίας αυτού που συνέβη στη Συρία. Η Τουρκία έχει την υποχρέωση να αποτρέπει τον κόσμο να καταφθάνει στις ακτογραμμές, έχει υποχρέωση να κάνει ό,τι μπορεί για να περιορίζει τους παράνομους διακινητές και να απαγορεύει στον κόσμο να περνά παράνομα τα σύνορα με την Ελλάδα. Αυτό ακριβώς προβλέπει η συμφωνία. Και η Τουρκία κάνει ακριβώς το αντίθετο» σημείωσε ο πρωθυπουργός. Ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε και για τον κορονοϊό, τονίζοντας ότι στην Ελλάδα έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα, ενώ υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει νεκρός στη χώρα μας από την επιδημία. Παράλληλα, στάθηκε στην ανάγκη να υπάρξει κοινή, συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση απέναντι στον φονικό ιό.

Αλτούν: απορρίπτουμε κατηγορηματικά τις κατηγορίες Μητσοτάκη

Με δήλωσή του προς το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, ο Διευθυντής Επικοινωνίας της Τουρκίας Φαχρετίν Αλτούν απάντησε σε δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος έδωσε συνέντευξη στο CNN και στον δημοσιογράφο Ρίτσαρντ Κουέστ. «Απορρίπτουμε κατηγορηματικά τις κατηγορίες του πρωθυπουργού Μητσοτάκη και εκφράζουμε τη βαθιά ανησυχία μας για την κακομεταχείριση και τη χρήση θανατηφόρου βίας εναντίον προσφύγων από τους πράκτορες επιβολής του νόμου και ασφάλειας των συνόρων της χώρας αυτής», δήλωσε ο Φ. Αλτούν.

Ο ίδιος δήλωσε πως η Τουρκία φιλοξενεί περισσότερους πρόσφυγες από οποιαδήποτε άλλη χώρα και πως υπήρξε ένα «ανάχωμα εναντίον της παράτυπης μετανάστευσης από τη Συρία και αλλού». Ο Φ. Αλτούν επανέλαβε ότι η Άγκυρα έχει επανειλημμένα διαμαρτυρηθεί πως η Ευρώπη δεν τήρησε τις υποσχέσεις, που είχε δώσει στο πλαίσιο της προσφυγικής συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας το 2016, να βοηθήσει τους μετανάστες και να ανακόψει περαιτέρω κύματα μεταναστών.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση απέτυχε να τηρήσει τις υποσχέσεις της, που περιλάμβαναν οικονομική βοήθεια και εθελοντική ανθρωπιστική υποδοχή, βάσει της συμφωνίας του 2016. Ως αποτέλεσμα, η Τουρκία αναγκάσθηκε να αποσύρει τους πόρους της από την αναχαίτιση της προσφυγικής ροής προς την Ευρώπη και αντί γι' αυτό να προετοιμαστεί για μια εν δυνάμει εισροή από την Ιντλίμπ. Αντί να παίζει το παιγνίδι των κατηγοριών, καλούμε την Ελλάδα και την υπόλοιπη διεθνή κοινότητα να αντιμετωπίσουν την αιτία της άτακτης μετανάστευσης, δηλαδή τον συνεχιζόμενο εμφύλιο πόλεμο στη Συρία».