Κορονοϊός: Καρράς, Πλούταρχος, Κοκκίνου σταματούν πρόωρα τις εμφανίσεις τους

Τι αναφέρει ο Γιάννης Πλούταρχος για τους λόγους που επέβαλλαν το πρόωρο τέλος της συνεργασίας τους.

Πρόωρο τέλος μπήκε στις εμφανίσεις του Βασίλη Καρρά, του Γιάννη Πλούταρχου και της Έλλης Κοκκίνου στην Ιερά Οδό λόγω του κορονοϊού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της διεύθυνσης, την οποία δημοσίευσε κι ο Γιάννης Πλούταρχος στον λογαριασμό του στο Facebook, «προέχει η ασφάλεια του κοινού και των εργαζομένων.

Αναλυτικά, ο Γιάννης Πλούταρχος έγραψε:

«Μετά από μια πολύ επιτυχημένη σεζόν στην Ιερά Οδό και με πολλές sold out παραστάσεις, ο Βασίλης Καρράς, ο Γιάννης Πλούταρχος, η Έλλη Κοκκίνου και η Κατερίνα Στικούδη ολοκληρώνουν νωρίτερα τις προγραμματισμένες εμφανίσεις τους.

Η επιχείρηση, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την αύξηση των διαπιστωμένων κρουσμάτων του κορονοϊού (COVID-19) στη χώρα μας, εναρμονίζεται με το γενικότερο κλίμα για την προφύλαξη της δημόσιας υγείας, πιστεύοντας ότι προέχει η ασφάλεια του κοινού και των εργαζομένων.

Ο όμιλος Μαροσούλη-Κοταρίδη και οι καλλιτέχνες, ευχαριστούν θερμά το κοινό που τους υποστήριξε όλους αυτούς τους μήνες και εύχονται σε όλους καλή συνέχεια και δύναμη».