Γεωργιάδης: η εποχή που η χώρα ήταν “ξέφραγο αμπέλι” πέρασε ανεπιστρεπτί

Ο κ. Γεωργιάδης δηλώνει ότι το σχέδιο της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του τουρκικού εκβιασμού είναι η υπεράσπιση των συνόρων.

«Το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε στην απέναντι πλευρά είναι ότι η Ελλάδα δεν αποτελεί πλέον δίοδο για την Ευρώπη. Η εποχή που η χώρα ήταν "ξέφραγο αμπέλι" πέρασε ανεπιστρεπτί», τονίζει για τη μεταναστευτική κρίση ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Παραπολιτικά».

Ο κ. Γεωργιάδης δηλώνει ότι το σχέδιο της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του τουρκικού εκβιασμού είναι η υπεράσπιση των συνόρων και σημειώνει ότι «αν γίνει με αποφασιστικό τρόπο, όπως γίνεται τώρα, θα φέρει τον μηδενισμό των ροών».

Επισημαίνει, ακόμα, ότι το σχέδιο για τις κλειστές δομές θα προχωρήσει, ενώ για το ενδεχόμενο κατασκευής κλειστών κέντρων σε ακατοίκητα νησιά, σημειώνει ότι «είναι μία από τις λύσεις που ασφαλώς οφείλουμε να εξετάσουμε».

Αναφορικά με θέματα του χαρτοφυλακίου του, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων υπογραμμίζει ότι το ελληνογερμανικό φόρουμ που θα γίνει τη Δευτέρα στο Βερολίνο θα είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία των ελληνογερμανικών σχέσεων συνάντηση των δύο χωρών για επενδυτικούς λόγους, ενώ προαναγγέλλει ανακοινώσεις για συγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια.

Για την επένδυση στο Ελληνικό, δηλώνει ότι «είμαστε απολύτως εντός χρονοδιαγράμματος» και ότι όταν θα εκδοθεί η απόφαση της προσφυγής της Hard Rock εναντίον της Mohegan για το καζίνο, θα προχωρήσει η επόμενη φάση που θα είναι οι αρχικές κατεδαφίσεις.