Κορονοϊός: 46 τα κρούσματα στην Ελλάδα

Ακόμα ένας ταξιδιώτης από το γκρουπ που επισκέφθηκε τους Αγίους Τόπους προστέθηκε στα 45 επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορονοϊού.

Ακόμα ένας άνδρας περιλαμβάνεται στα επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορονοϊού, που έχει στοιχίσει την ζωή σε πάνω από 3.500 ανθρώπους παγκοσμίως.

Πρόκειται για έναν 48χρονο άνδρα από την Ιστιαία, που είχε ταξιδέψει με τον 66χρονο από την Ηλεία στους Αγίους Τόπους. Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας εμφανίστηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας χωρίς συμπτώματα, έχοντας όμως ανησυχία, καθώς ήταν συνταξιδιώτης στο γκρουπ που έχει μολυνθεί από τον ιό.

Την ίδια ώρα, διασωληνωμένος σε σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίο ο 66χρονος από την Ηλεία, ο πρώτος ταξιδιώτης που διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό, ενώ το πρωί επέστρεψε και το τρίτο γκρουπ από τους Αγίους Τόπους.

Οι ταξιδιώτες που έφτασαν στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» δύο μέρες νωρίτερα παραδέχθηκαν πως δεν τους έγινε κανένας έλεγχος… Οι ειδικοί, πάντως, τονίζουν πως πρέπει να τηρούμε όλα τα μέτρα πρόληψης προκειμένου να μην υπάρξει ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων.

Η Υφυπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι» για τα μέτρα πρόληψης στα σχολεία και την προσπάθεια αποτροπής της μετάδοσης της επιδημίας.

Μέχρι σήμερα έχουν ιχνηλατηθεί 1400 άτομα από το στενό περιβάλλον των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και παρακολουθούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας ενώ έχουν ληφθεί δείγματα σε αρκετούς από αυτούς.

Εν τω μεταξύ, τετραψήφιο αριθμό, το 1135, θέτει από σήμερα ο ΕΟΔΥ στην διάθεση των πολιτών, αναφορικά με ερωτήματα και απορίες γύρω απο τον κορονοϊό. Σύμφωνα με τον Eθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας η τηλεφωνική γραμμή 1135, επί 24ώρου βάσεως, θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον νέο κορονοϊό.

Το πρωί συνεδρίασε, παρουσία του Υπουργού Υγείας, η Επιτροπή Αντιμετώπισης Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες. Ακολούθως, ξεκίνησε διευρυμένη σύσκεψη για τον κορονοϊό, τα μέτρα για τη δημόσια υγεία και τις επιπτώσεις στην οικονομία, στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.