Κόσμος

Παραλήρημα και νέες απειλές από την Τουρκία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

«Η ΕΕ κάνει πλάτες στην Ελλάδα» υποστηρίζει το τουρκικό ΥΠΕΞ. Νέες απειλές και από τον Τούρκο υπουργό Εσωτερικών: να δείτε τι έχει να γίνει στη συνέχεια...

Η ΕΕ κάνει πλάτες στην Ελλάδα, η οποία παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, υποστηρίζει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, αντιδρώντας στο ψήφισμα του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων της ΕΕ για το μεταναστευτικό.

Σε ανακοίνωσή του το τουρκικό ΥΠΕΞ αναφέρει ότι το ψήφισμα που υιοθετήθηκε κατά την σύνοδο του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων της ΕΕ δείχνει καθαρά ότι η ΕΕ δεν έχει ακόμη αντιληφθεί το βάρος που υπέστη η Τουρκία και τις προσπάθειες που κατέβαλε στο θέμα της μετανάστευσης και της ασφάλειας.

«Οι κατηγορίες για εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού εναντίον μιας χώρας που για χρόνια φιλοξενεί με τον καλύτερο τρόπο τον μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων στον κόσμο αποτελεί νέο δείγμα της διπλοπροσωπείας που αντιμετωπίζουμε εδώ και χρόνια. Στην πραγματικότητα η ΕΕ με αυτό το ψήφισμα μετέτρεψε η ίδια αυτό το θέμα σε πολιτικό εργαλείο», αναφέρει το τουρκικό ΥΠΕΞ, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί «αντίφαση με τις δικές τις αρχές και αξίες να κάνει πλάτες στην Ελλάδα η οποία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και χαίρεται να ταλαιπωρεί τους αθώους ανθρώπους που έρχονται στα σύνορά της».

Κατηγορεί το Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων της ΕΕ ότι αποφεύγει να χρησιμοποιεί τη λέξη «πρόσφυγες» γι αυτά τα άτομα και τους αποκαλεί επίμονα «μετανάστες». «Με παιχνίδια λέξεων δεν είναι δυνατόν να αγνοηθεί η Συνθήκη της Γενεύης και το κεκτημένο της ΕΕ», αναφέρει. Υποστηρίζει επίσης ότι «η ΕΕ συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, σεβόμενες τις διεθνείς ευθύνες τους είναι υποχρεωμένες να δεχτούν τις αιτήσεις των προσφύγων».

«Ενώ η κατάσταση είναι αυτή, η Ελλάδα έχει ανακοινώσει ότι αναβάλλει τα αιτήματα ασύλου των προσφύγων αγνοώντας το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της ΕΕ και έχοντας τη στήριξη της ΕΕ», αναφέρει. Καλεί, τέλος, την ΕΕ και τους θεσμούς της να συμμορφωθούν με τις ιδρυτικές συμφωνίες της ΕΕ και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. «Η ΕΕ αντί να κάνει εκκλήσεις στην Τουρκία πρέπει να τηρήσει τις υποσχέσεις της πρώτα και να εφαρμόσει τη Συμφωνία της 18ης Μαρτίου συνολικά», καταλήγει ανακοίνωση.

Σοϊλού: να δείτε τι έχει να γίνει μετά...

Απειλές προς την Ελλάδα εξαπολύει ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Σουλεϊμάν Σοϊλού, λέγοντας χαρακτηριστικά «να δείτε τι έχει να γίνει στη συνέχεια».

Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι οι 1.000 κομάντο των ειδικών δυνάμεων της τουρκικής αστυνομίας άρχισαν να επιχειρούν το βράδυ της Παρασκευής. «Τους μπουκώσαμε όλους. Δεν επιτρέπουμε την επαναπροώθηση» είπε.

«Αυτό είναι ακόμη η αρχή. Ο καιρός είναι τώρα ζεστός και θα ζεστάνει κι άλλο. Έχουμε από 200 χιλιόμετρα σύνορα με την Ελλάδα πάνω στη γραμμή του Έβρου. Δυστυχώς είχαμε ξηρασία φέτος στα Βαλκάνια. Η στάθμη του νερού έχει πέσει στα 40-45 εκατοστά. Μπορείτε να περάσετε περπατώντας. Ο Μητσοτάκης δεν έχει την ικανότητα να κρατήσει τα σύνορα. Να δείτε τι έχει να γίνει. Τα προηγούμενα δεν είναι τίποτα» δήλωσε ο Τούρκος υπουργός.

Ο Σουλεϊμαν Σοϊλού ισχυρίστηκε ακόμη ότι έπεσαν τα προσωπεία της Ευρώπης όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και κατηγόρησε την Ελλάδα ότι παραβίασε και παραβιάζει την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τη Σύμβαση της Γενεύης.