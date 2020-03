Κοινωνία

Χειροπέδες σε “ομάδα χάντμπολ” με πλαστά διαβατήρια (εικόνες)

Πως εντοπίστηκαν οι αλλοδαποί, λίγο πριν “πετάξουν” για την "γη της επαγγελίας" τους.

Συνελήφθησαν το απόγευμα της Παρασκευής, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, 12 αλλοδαποί για παραβάσεις του Κώδικα μετανάστευσης και της Νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Ειδικότερα, οι ανωτέρω κατηγορούμενοι, προσήλθαν στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, για να ταξιδέψουν σε Ευρωπαϊκή Χώρα, κατέχοντας και κάνοντας χρήση για τον σκοπό αυτό, οι ένδεκα εξ αυτών, διαβατηρίων άλλης , στα οποία είχαν αντικαταστήσει τη σελίδα προσωπικών δεδομένων με άλλη πλαστή εξ υπαρχής με τη φωτογραφία τους και ο δωδέκατος με γνήσιο διαβατήριο, το οποίο όμως είχε εκδοθεί υπέρ άλλου προσώπου.

Οι 12 αλλοδαποί, προκειμένου να εξαπατήσουν τις αστυνομικές αρχές και να διαφύγουν της προσοχής τους, προσήλθαν μαζί στο αεροδρόμιο, φορώντας ομοιόμορφη αθλητική ενδυμασία και φέροντας όμοια αθλητικά σακίδια, ώστε να προσομοιάζουν σε ομάδα χειροσφαίρισης (χάντμπολ).





Στον αστυνομικό έλεγχο που τους διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι δεν ανήκουν σε κάποιο αθλητικό σωματείο και σκοπός τους ήταν να εξέλθουν παράνομα από την Ελλάδα, κάνοντας χρήση των παραπάνω ταξιδιωτικών εγγράφων.

Οι ανωτέρω κατηγορούμενοι, με την σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν ενώπιον της Δικαιοσύνης.