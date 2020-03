Παράξενα

Αποζημίωση μετά από… 13 χρόνια για ατύχημα λόγω κατολίσθησης

Η περιπέτεια που έζησε ο οδηγός και ο πολύχρονος αγώνας μέχρι την δικαίωσή του.

Όπως γράφει σε ρεπορτάζ της η εφημερίδα «Ροδιακη»:

"δικαιώθηκε συμπολίτης μας που προσέφυγε στη Δικαιοσύνη διεκδικώντας από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αποζημίωση, για το ατύχημα που υπέστη με το αυτοκίνητό του επί της Εθνικής οδού, καθώς δεν είχαν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα για τη συντήρησή της.

Το ατύχημα είχε σημειωθεί πριν από δεκατρία χρόνια και ο 44χρονος προσέφυγε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου (Τμήμα 2ο Μονομελές) δια του δικηγόρου του κ. Γιώργου Κυπραίου μαζί με τη συνιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου, διεκδικώντας αποζημίωση από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου και ήδη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην αγωγή, όλα ξεκίνησαν στις 18 Ιανουαρίου 2007, οπότε και ο 44χρονος κινούνταν με το Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο του (του ανήκε κατά 50%) κατά μήκος της επαρχιακής οδού «από διακλάδωση Εθνικής Οδού Ρόδου-Λίνδου-Κατταβιάς» και ειδικότερα με κατεύθυνση από Πυλώνα προς Λάρδο.

Ο 44χρονος κινούνταν στη δεξιά πλευρά του δρόμου με μικρή ταχύτητα και τηρώντας τους κανόνες του Κ.Ο.Κ. όταν στο 3ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού και αμέσως μετά την πρώτη απότομη στροφή προς τα δεξιά που σχηματίζεται στο συγκεκριμένο σημείο, αποσπάστηκαν από το πρανές του λόφου που υψώνεται στη δεξιά πλευρά της οδού, αρκετοί μεγάλοι βράχοι και πέτρες! Καθώς στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπήρχε περίφραξη, οι πέτρες και οι βράχοι κατολίσθησαν προς το οδόστρωμα καταλαμβάνοντας όλη την επιφάνειά του, ενώ ένας εξ αυτών έπεσε σε απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου από το αυτοκίνητο του 44χρονου.

Ο συμπολίτης μας προκειμένου να αποφύγει τον βράχο και να μην συγκρουστεί με αυτόν, αναγκάστηκε να κάνει ελιγμό προς τα αριστερά. Ωστόσο την ίδια στιγμή, ένας δεύτερος βράχος έπεσε στον ουρανό του αυτοκινήτου και ένας τρίτος χτύπησε χαμηλά στο δεξιό πίσω μέρος του οχήματος, ωθώντάς το με ορμή προς τα δεξιά με αποτέλεσμα ο 44χρονος να χάσει τον έλεγχο του οχήματος και αυτό να περιστραφεί κατά 180 μοίρες προς τα δεξιά, καταλήγοντας στο δεξιό (σε σχέση με την κατεύθυνση του οδηγού) έρεισμα της οδού.

Όπως ήταν φυσικό, από τη «βροχή» των βράχων και των πετρών το αυτοκίνητο του 44χρονου καταστράφηκε ολοσχερώς καθώς τα χτυπήματα ήταν σε καίρια σημεία του οχήματος, ενώ το κόστος επισκευής του ήταν κατά τουλάχιστον 5.000 ευρώ ακριβότερο από την αξία που είχε τη συγκεκριμένη εκείνη περίοδο το αυτοκίνητο.

Έτσι ο 44χρονος μαζί με τη συνιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη ζητώντας από την Περιφέρεια να καταβάλλει στον μεν οδηγό του οχήματος το ποσό των 15.500 ευρώ (5.500 ευρώ για τη ζημιά που υπέστη ως συνιδιοκτήτης του οχήματος και 10.000 ευρώ για την ψυχική ταλαιπωρία που υπέστη) και στη συνιδιοκτήτρια 10.500 ευρώ.

Όπως αναφέρουν μεταξύ άλλων στην αγωγή οι ιδιοκτήτες του αυτοκινήτου, το ατύχημα οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της Νομαρχίας και πλέον της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, καθώς δεν είχαν φροντίσει να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα συντήρησης της συγκεκριμένης επαρχιακής οδού ώστε να μην πέφτουν οι βράχοι στα διερχόμενα αυτοκίνητα.

Ειδικότερα, «δεν υπήρχαν στο σημείο περίφραξη, ή το κατάλληλο συρματόπλεγμα ή ακόμη τοιχίο αλλά ούτε και σήμανση- σχετική πινακίδα περί αναγγελίας κινδύνου».

Επίσης, «αναφέρεται ότι μετά το επίδικο συμβάν τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας προέβησαν στην κατασκευή κατακόρυφης περίφραξης στο συγκεκριμένο σημείο και συγκεκριμένα τοιχίου από σκυρόδεμα μήκους 150 μέτρων προκειμένου να αποτραπεί στο μέλλον η κατολίσθηση βράχων στο οδόστρωμα».

Τελικά το δικαστήριο με απόφασή του απέρριψε την αγωγή ως προς τη συνιδιοκτήτρια και την έκανε δεκτή ως προς τον 44χρονο και υποχρεώνει την Περιφέρεια να του καταβάλει το συνολικό ποσό των 5.500 ευρώ νομιμοτόκως και ειδικότερα με επιτόκιο 6% από την ημερομηνία επίδοσης της αγωγής (μέσα Δεκεμβρίου 2008) και μέχρι την εξόφληση, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών νόμων".