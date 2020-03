Πολιτική

Κορονοϊός: αποφάσεις για νέα προληπτικά μέτρα

Τι θα γίνει με την λειτουργία των σχολείων. Που και πότε θα περιοστούν κι άλλο οι συναθροίσεις. Πως θα ενισχυθούν οι επιχειρήσεις που πλήττονται. Τι συζητήθηκε στην σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό.

Σύσκεψη για το πρόβλημα του κορονοϊού πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στη διάρκεια της διευρυμένης σύσκεψης έγινε εκτίμηση της κατάστασης στον τομέα της δημόσιας υγείας. Παράλληλα εκτιμήθηκαν οι επιπτώσεις στην οικονομία.

Από το Υπουργείο Υγείας ύστερα από συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής θα αποφασιστούν περαιτέρω περιοριστικά μέτρα σε χώρους δημοσίων συναθροίσεων, καθώς ήδη επισήμως τα κρούσματα ειναι 46.

Θα εξεταστεί επίσης πότε και ποιες σχολικές μονάδες πρέπει να διακόψουν τη λειτουργία τους. Οι σχετικές ανακοινώσεις για τις σχολικές μονάδες θα γίνουν αύριο.

Τα Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας θα συγκεκριμενοποιήσουν και θα ανακοινώσουν από κοινού τη Δευτέρα, μέτρα για τους τομείς της Οικονομίας και τις περιοχές που πλήττονται από τη λήψη των κυβερνητικών περιοριστικών μέτρων για την αποφυγή εξάπλωσης του κορονοϊού.

Σύμφωνα με πληροφορίες συζητήθηκαν μέτρα ελάφρυνσης εταιρειών και κλάδων που πλήττονται από τους αναγκαστικούς περιορισμούς που επιβάλλει η πολιτεία (π.χ κλείσιμο καταστημάτων) με αναστολή καταβολής ΦΠΑ, φόρων και εισφορών.

Επίσης, συζητήθηκαν ενέσεις ρευστότητας, επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και χρηματοδοτικά εργαλεία για τη στήριξη επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω κορονοϊού.

Παράλληλα, η κυβέρνηση φέρεται ότι ετοιμάζει καταλόγο με τις δαπάνες που θα χρειαστούν για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, ο οποίος θα υποβληθεί σε επόμενο συμβούλιο υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, προκειμένου αυτές να αφαιρεθούν από τον στόχο για το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού 2020.

Στη σύσκεψη μετείχαν, ο Υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας, ο Υπουργός Ανάπτυξης Αδ. Γεωργιάδης, η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, ο Υπουργός Εργασίας Γ. Βρούτσης, ο Υπουργός Υγείας Β. Κικίλιας, ο Υπουργός Εσωτερικών Τ. Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυρ. Πιερρακάκης, ο Υπουργός Τουρισμού Χ. Θεοχάρης, ο υφυπουργός Οικονομικών Θ. Σκυλακάκης, ο υφυπουργός Υγείας Β. Κοντοζαμάνης, ο υφυπουργός παρα τω Πρωθυπουργώ, αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Εργου, Α. Σκέρτσος, ο Γενικός Γραμματέας Πρωθυπουργού Γρ. Δημητριάδης, ο Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας Ν. Χαρδαλιάς, ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ Π. Αρκουμανέας και ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας Σωτ. Τσιόδρας