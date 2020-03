Κόσμος

Κατάρρευση ξενοδοχείου στην Κίνα (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το κατάλυμα χρησιμοποιείται ως χώρος απομόνωσης κρουσμάτων κορονοϊού

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας μετέδωσαν ότι κατέρρευσε ένα ξενοδοχείο στην επαρχία Φουτζιάν και 70 άνθρωποι έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια του.

Το ξενοδοχείο ήταν ένα από αυτά που χρησιμοποιούνταν για καραντίνα και απομόνωση κρουσμάτων κορονοϊού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μέχρι στιγμής έχουν διασώσει 16 άνθρωποι ενώ αδιευκρίνιστος παραμένει ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν έχουν εγκλωβιστεί στο ξενοδοχείο που κατέρρευσε.

#BREAKING: A five-storey hotel in Quanzhou in the Fujian province suddenly collapses on March 7 evening. Several Chinese media outlets say that the hotel is currently being used as a quarantine site for #COVID?19. About a dozen have been rescued. Internet video. pic.twitter.com/dMIJivGXlI — Ezra Cheung (@ezracheungtoto) March 7, 2020

#BREAKING: A hotel building collapsed in Quanzhou, SE China's Fujian at around 7 pm Saturday, trapping an unknown number of people under it. So far 16 people have been rescued. Rescue work remains underway. pic.twitter.com/rK7tEagQvV — People's Daily, China (@PDChina) March 7, 2020

A building of hotel that reportedly designated for quarantine collapsed tonight in southern #China’s Quanzhou. #COVID?19

16 ppl have been rescued as rescue operation is underway. The whole building made of steel frame,with six floors, and the upper floors are belong to the hotel pic.twitter.com/2J6OsFhfpj — Gregory Song (@GregWSong) March 7, 2020

??, ein Hotel in Quanzhou ist zusammengebrochen pic.twitter.com/6cYXeVOHcU https://t.co/IrbDmYeilL — Suzanne Heimrath (@SuzanneHeimrath) March 7, 2020