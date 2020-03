Κόσμος

Κορονοϊός: λειτουργία χωρίς πιστούς και ευλογία του Πάπα μέσω … διαδικτύου!

Νέα προληπτικά μέτρα ανακοίνωσε το Βατικανό. Τι θα ισχύσει με την γενική ακρόαση του Φραγκίσκου. Τι αποφασίστηκε για τα αρχεία του Βατικανού.

Το Βατικανό αποφάσισε ότι από σήμερα η γενική ακρόαση των πιστών από τον πάπα Φραγκίσκο κάθε Τετάρτη και η καθιερωμένη ευλογία της Κυριακής θα πραγματοποιούνται μέσω διαδικτύου.

Στόχος της απόφασης αυτής είναι να μην δημιουργούνται ουρές στην είσοδο της πλατείας του Αγίου Πέτρου και στις πύλες της Αγίας Έδρας εξαιτίας των ελέγχων της αστυνομίας.

Παράλληλα προσωρινά απαγορεύεται και η συμμετοχή πιστών στην τέλεση της λειτουργίας από τον λατινοαμερικανό πάπα στο μικρό παρεκκλήσι της Αγίας Μάρθας, στον ξενώνα όπου διαμένει, μέσα στο παπικό κρατίδιο.

Για λόγους που σχετίζονται, πάντα, με τα μέτρα πρόληψης του κορονοϊού θα κλείσουν, μέχρι νεοτέρας, και τα αρχεία του Βατικανού.